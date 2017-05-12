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12 мая 2017, 15:51



На Таймыр в предстоящую летнюю навигацию завезут порядка 28 тысяч тонн каменного угля.

Для теплоэлектроснабжающих предприятий поселков будет завезено 12 тыс. 500 тонн каменного угля и 10 тыс. 200 тонн горюче-смазочный материалов – дизельное топливо, сырая нефть, моторные масла. Для граждан, ведущих кочевой образ жизни, планируется завезти 79 тонн осветительного керосина. Как отметил Сергей Шаронов, сокращение объемов поставок дизельного топлива в этом году стало возможным благодаря модернизации в селе Хатанга электростанции, для которой теперь в качестве основного топлива используют сырую нефть – более дешевый источник выработки электроэнергии, а не дизельное топливо. Так, в рамках северного завоза этим летом в село Хатанга будет доставлено 2 тыс. 700 тонн сырой нефти. Традиционно старт мероприятий северного завоза будет дан в сельском поселении Хатанга в середине июня с момента начала здесь летней навигации. Суда в первую очередь доставят уголь в поселки Волочанка, Катырык, Хета и Новая. Затем к работе приступят речники на реке Дудыпта и Пясино. Следом начнется навигация и на реке Енисей, сообщает пресс-служба Таймырского муниципального района.

Просмотров:233 В летнюю навигацию 2017 года в рамках северного завоза в населенные пункты муниципального района планируется поставить 27 тыс. 800 тонн каменного угля для нужд населения и учреждений бюджетной и социальной сферы, сообщил заместитель главы муниципального района по вопросам развития инфраструктуры и завозу топливно-энергетических ресурсов Сергей Шаронов.Для теплоэлектроснабжающих предприятий поселков будет завезено 12 тыс. 500 тонн каменного угля и 10 тыс. 200 тонн горюче-смазочный материалов – дизельное топливо, сырая нефть, моторные масла. Для граждан, ведущих кочевой образ жизни, планируется завезти 79 тонн осветительного керосина.Как отметил Сергей Шаронов, сокращение объемов поставок дизельного топлива в этом году стало возможным благодаря модернизации в селе Хатанга электростанции, для которой теперь в качестве основного топлива используют сырую нефть – более дешевый источник выработки электроэнергии, а не дизельное топливо. Так, в рамках северного завоза этим летом в село Хатанга будет доставлено 2 тыс. 700 тонн сырой нефти.Традиционно старт мероприятий северного завоза будет дан в сельском поселении Хатанга в середине июня с момента начала здесь летней навигации. Суда в первую очередь доставят уголь в поселки Волочанка, Катырык, Хета и Новая. Затем к работе приступят речники на реке Дудыпта и Пясино. Следом начнется навигация и на реке Енисей, сообщает пресс-служба Таймырского муниципального района.