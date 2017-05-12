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12 мая 2017, 15:55



В Норильске дорожные полицейские усиливают меры по предупреждению ДТП с участием детей.

С начала года в 13 дорожно-транспортных происшествиях на дорогах города пострадали 14 норильчан в возрасте до 18 лет, семь из них были пассажирами транспортных средств, семь - пешеходами. Два ДТП произошло по вине несовершеннолетних. Учитывая данные анализа ДТП, в целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий с участием подростков на протяжении десяти дней сотрудники ГИБДД будут проводить череду профилактических мероприятий. Маршруты патрулирования будут приближены к аварийно-опасным местам, во взаимодействии с педагогами и родителями дорожные полицейские проведут пропагандистские акции, направленные на предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма, а во время школьных бесед напомнят детям правила безопасности по маршруту следования в образовательные учреждения и к местам досуга. Особое внимание сотрудники Госавтоинспекции уделят проверке автотранспорта на предмет соблюдения правил перевозки детей. В отношении водителей-нарушителей будут приниматься исключительные меры, сообщает пресс-служба ОМВД РФ по г. Норильску. Также полицейские считают важным напомнить, что ответственность за нарушения в области дорожного движения несовершеннолетними несут их родители и законные представители.

Просмотров:240 С 10 по 20 мая на территории Норильска, как и по всему Красноярскому краю, проходит очередной этап профилактического мероприятия «Декада дорожной безопасности детей».С начала года в 13 дорожно-транспортных происшествиях на дорогах города пострадали 14 норильчан в возрасте до 18 лет, семь из них были пассажирами транспортных средств, семь - пешеходами. Два ДТП произошло по вине несовершеннолетних.Учитывая данные анализа ДТП, в целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий с участием подростков на протяжении десяти дней сотрудники ГИБДД будут проводить череду профилактических мероприятий.Маршруты патрулирования будут приближены к аварийно-опасным местам, во взаимодействии с педагогами и родителями дорожные полицейские проведут пропагандистские акции, направленные на предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма, а во время школьных бесед напомнят детям правила безопасности по маршруту следования в образовательные учреждения и к местам досуга.Особое внимание сотрудники Госавтоинспекции уделят проверке автотранспорта на предмет соблюдения правил перевозки детей. В отношении водителей-нарушителей будут приниматься исключительные меры, сообщает пресс-служба ОМВД РФ по г. Норильску.Также полицейские считают важным напомнить, что ответственность за нарушения в области дорожного движения несовершеннолетними несут их родители и законные представители.