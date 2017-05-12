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12 мая 2017, 15:58



Юных норильчан приглашают принять участие во Всероссийском конкурсе «Полицейский Дядя Степа».

Отбор работ от северного города на краевой этап конкурса сотрудники отдела МВД России по г. Норильску проведут совместно с представителями общественного совета при норильской полиции. Победители конкурса определятся путем онлайн-голосования на сайте МВД России и аккаунтах ведомства в социальных сетях в преддверии празднования Дня защиты детей. Имена победителей станут известны 30 мая. Работы принимаются до 16 мая 2017 года. К участию приглашаются дети в возрасте от 6 до 14 лет. Поделки можно приносить в отдел МВД по г. Норильску по адресу: г. Норильск, ул. Бегичева, 9, каб. 512. Контактный телефон 47-24-87, сообщает пресс-служба ОМВД РФ по г. Норильску.

Просмотров:239 В этом году традиционный всероссийский конкурс детского творчества посвящен 300-летию российской полиции. Участникам предлагается создать тематические поделки, выражающие образ сотрудника правопорядка от времен Российской империи до наших дней. Работы могут быть любого размера и изготовлены из любого материала.Отбор работ от северного города на краевой этап конкурса сотрудники отдела МВД России по г. Норильску проведут совместно с представителями общественного совета при норильской полиции.Победители конкурса определятся путем онлайн-голосования на сайте МВД России и аккаунтах ведомства в социальных сетях в преддверии празднования Дня защиты детей. Имена победителей станут известны 30 мая.Работы принимаются до 16 мая 2017 года. К участию приглашаются дети в возрасте от 6 до 14 лет. Поделки можно приносить в отдел МВД по г. Норильску по адресу: г. Норильск, ул. Бегичева, 9, каб. 512. Контактный телефон 47-24-87, сообщает пресс-служба ОМВД РФ по г. Норильску.