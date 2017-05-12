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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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Новости:
16:12 Жителя Норильска будут судить за кражу спецодежды и рабочего инструмента.
15:58 Юных норильчан приглашают принять участие во Всероссийском конкурсе «Полицейский Дядя Степа».
15:55 В Норильске дорожные полицейские усиливают меры по предупреждению ДТП с участием детей.
15:51 На Таймыр в предстоящую летнюю навигацию завезут порядка 28 тысяч тонн каменного угля.
15:48 На Таймыре началась подготовка к строительству нового жилого района в поселке Тухард.
15:44 Представители коренных малочисленных народов Таймыра и власти муниципального района обсудили совместную деятельность.
15:30 В Норильске в кинокомплексе «Родина» открыта выставка «Из семейного альбома».
14:56 До Дудинки ледоходу идти еще больше 10,5 км. Кромка льда находится в 50 км ниже д. Подкаменная Тунгуска.
14:45 Норильские школьники спели в память о тех, кто уже не споет никогда…
14:33 17 мая станут известны итоги акции «Бумажный бум», проводимой в рамках городского экологического марафона «Скажем «да» в защиту природы».
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