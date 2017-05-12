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12 мая 2017, 16:12



Жителя Норильска будут судить за кражу спецодежды и рабочего инструмента.

Под подозрение в совершении преступления попал бывший работник предприятия. В ходе оперативно-разыскных мероприятий оперативники уголовного розыска задержали мужчину. Как установили полицейские, за два дня до произошедшего 37-летний подсобный рабочий был уволен, однако он успел обзавестись дополнительными ключами от раздевалки, которые при увольнении не сдал. С помощью данных ключей злоумышленник, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, проник в подсобное помещение, откуда в нескольких мешках вынес строительный и электроинструмент, а также различную рабочую одежду. Похищенное продал водителю автомобиля, который остановил на дороге. Вырученные денежные средства потратил на приобретение спиртного, сообщает пресс-служба ОМВД РФ по г. Норильску. В отношении ранее привлекавшегося к уголовной ответственности жителя Норильска было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение», максимальная санкция которой предусматривает до 5 лет лишения свободы. Расследование закончено, дело направлено в суд.

Просмотров:263 В полицию обратился руководитель общества с ограниченной ответственностью, который сообщил, что из помещения для подсобных рабочих, расположенного в административно-бытовом комплексе предприятия, похищено 25 наименований спецодежды и рабочего инструмента. Ущерб был оценен на сумму около 40 тысяч рублей.Под подозрение в совершении преступления попал бывший работник предприятия. В ходе оперативно-разыскных мероприятий оперативники уголовного розыска задержали мужчину.Как установили полицейские, за два дня до произошедшего 37-летний подсобный рабочий был уволен, однако он успел обзавестись дополнительными ключами от раздевалки, которые при увольнении не сдал. С помощью данных ключей злоумышленник, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, проник в подсобное помещение, откуда в нескольких мешках вынес строительный и электроинструмент, а также различную рабочую одежду. Похищенное продал водителю автомобиля, который остановил на дороге. Вырученные денежные средства потратил на приобретение спиртного, сообщает пресс-служба ОМВД РФ по г. Норильску.В отношении ранее привлекавшегося к уголовной ответственности жителя Норильска было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение», максимальная санкция которой предусматривает до 5 лет лишения свободы. Расследование закончено, дело направлено в суд.