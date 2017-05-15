Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

15 мая 2017, 11:13



Умер один из руководителей норильского восстания 1953 года Евгений Грицяк.



Просмотров:144 На 91-м году жизни скончался политзаключенный ГУЛАГа Евгений Грицяк - один из руководителей норильского восстания в 1953 году. Об этом сообщил руководитель украинского института национальной памяти Владимир Вятрович. «Скончался несокрушимый украинец Евгений Грицяк, один из руководителей норильского восстания, разрушившего ГУЛАГ», - написал он на своей странице в Фейсбук.Родился Евгений Грицяк 9 августа 1926 года в Ивано-Франковской области. В период немецкой оккупации учился в торговой школе в Снятине, присоединился к ОУН. В июле 1944 года был мобилизован, в боях получил ранение. 12 июня 1945 года был награжден медалью «За отвагу», в августе - медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». В 1949 г. Е. Грицяк был арестован за участие в ОУН и приговорен к смертной казни, которую заменили на 25 лет лагерей. Наказание начал отбывать в Казахстане. После акций сопротивления в Караганде его перевели в 4-е отделение Горного лагеря (Горлага) в Норильске, где он стал одним из пяти руководителей норильского восстания (26 мая - 4 августа 1953 года). В восстании тогда приняли участие от 16 до 20 тыс. заключенных. Именно Е. Грицяк передавал требования повстанцев членам комиссии из Москвы 6 июня 1953 г. Требования были удовлетворены только частично, а в августе после массового расстрела узников 3-й зоны (56 погибших) восстание потерпело поражение. Е. Грицяка посадили в тюрьму Норильска, затем – города Владимира. Окончательно освобожден был в 1964 году. После распада СССР по приглашению администрации Норильска участвовал в праздновании 40-летия города (1993), двух конференциях Всеукраинского общества политзаключенных и репрессированных в Киеве и трех международных конференций «Сопротивление в ГУЛАГе» в Москве. В 2013 году принимал участие в праздновании 60-летия норильского восстания в Киеве и Ивано-Франковске. Жил в с. Усте Ивано-Франковской области. Кавалер орденов «За мужество» III и I степеней, награжден медалью «25 лет независимости Украины».