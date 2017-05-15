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15 мая 2017, 11:33



Дмитрий Медведев проведет совещание о ходе строительства перинатальных центров в регионах.



Просмотров:156 Правительственная программа на 2013-2016 годы предусматривала строительство 32 региональных центров в 30 субъектах Российской Федерации. Функции заказчика строительства 15 перинатальных центров возложены на государственную корпорацию "Ростех". Еще 17 перинатальных центров возводятся силами субъектов РФ. Из 32 центров в настоящее время функционируют 13. Ход строительства остальных перинатальных центров будут обсуждать на совещании, которое проведет премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, сообщает ТАСС. В совещании примут участие вице-премьер Ольга Голодец, министр здравоохранения Вероника Скворцова и главы регионов. Напомним, в августе прошлого года программа строительства центров была продлена на 2017 год. В связи с этим актуализированы планы-графики завершения строительства и ввода в эксплуатацию центров в Ингушетии, в Московской области (города Коломна и Наро-Фоминск), Ленинградской, Пензенской, Псковской, Архангельской, Тамбовской, Смоленской и Ульяновской областях, в Бурятии, Карелии, Якутии, в Краснодарском и Красноярском краях (город Норильск).