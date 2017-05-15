Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

15 мая 2017, 11:52



В Красноярском крае началось тестирование системы видеонаблюдения перед стартом ЕГЭ.



Просмотров:115 Сегодня по всему краю тестируют систему видеонаблюдения, которой оборудованы все пункты сдачи экзаменов. Требования к видеонаблюдению прописаны в методических рекомендациях, разработанных Рособрнадзором. Они включают в себя программно-аппаратный комплекс - устройства, сохраняющие запись изображения и запись звука и позволяющие передавать информацию в центр обработки данных. В этом году видеокамеры устанавливаются в 967 аудиториях 103 пунктов проведения экзаменов. В регионе есть труднодоступные районы, где из-за медленного интернета в 300 аудиториях будет организовано оффлайн-видеонаблюдение. Также в этом году в регионе создан ситуационный центр, где за порядком проведения ЕГЭ можно наблюдать в режиме онлайн. «Организация видеонаблюдения и трансляция изображения в сети интернет производится в целях повышения уровня доверия граждан к процедурам проведения единого государственного экзамена. В этом году меры информационной безопасности при проведении экзаменов будут сохранены, а использование новых технологий расширено. Мы каждый год в преддверии старта экзаменационной кампании тестируем систему видеонаблюдения, чтобы убедиться в том, что во время записи выставлена правильная дата и точное время, что сигнал поступает из всех пунктов проведения экзамена», - сказала первый заместитель министра образования края Наталья Анохина. Напомним, досрочный этап ЕГЭ прошел с 23 марта по 14 апреля. Основной этап стартует 29 мая и завершится первого июля. Первыми на экзаменах выпускники будут сдавать географию и информатику.