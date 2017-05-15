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15 мая 2017, 12:44

Доходы краевых бюджетников будут увеличены в текущем году.


Правительство края подготовило проект корректировки краевого бюджета с целью повышения заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы, сообщает НИА-Красноярск. Корректировка предусматривает увеличение заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы края. Так, с первого июня планируется повысить фонды оплаты труда следующих категорий работников: педагогических работников учреждений дополнительного образования детей; педагогических работников образовательных, медицинских организаций и организаций, оказывающих услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей; основного персонала учреждений культуры; социальных работников учреждений социального обслуживания.
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    Список новостей

 15 мая 2017 
17:23   Житель Кайеркана предстанет перед судом за кражу изделий из цветного металла. 16:37   Отзывчивые норильчане спасают жизнь животным, попавшим в беду.
16:14   В Норильске управляющая компания «Город» реализует долгосрочную целевую программу. 16:05   К официальному старту набора волонтеров в городах страны, где расположатся штабы зимней Универсиады, 16 мая пройдут тест-диктанты.
15:38   Норильский танцевальный дуэт «Выше неба» стал лауреатом третьей степени фестиваля инклюзивного танца Сибири Inclusive Dance. 15:16   Урожай клубники собрали в норильском детском саду № 99 «Топ-топ».
15:10   В Дудинке пьяный мужчина скончался в лифте. 15:10   В Норильске в клубе «Зевс» подвели итоги спортивного года и отметили его завершение закрытием второй спартакиады.
14:20   У норильских мам и пап, лишенных родительских прав, есть шанс в этих правах восстановиться. 14:15   Я россиянин - я норильчанин! Тридцать пять школьников Норильска на торжественном вечере во Дворце творчества детей и молодежи получили паспорта.
14:10   Троих норильчан будут судить за грабеж. 13:23   Фестиваль-конкурс семейного творчества «Папины дочки, мамины сыночки» прошел в столице Таймыра.
13:16   Ледоход на Енисее идет в районе д. Бахта. Кромка льда находится в 1044 км от Дудинки Оперативная сводка об уровне воды в реке Енисей 12:44   Доходы краевых бюджетников будут увеличены в текущем году.
11:52   В Красноярском крае началось тестирование системы видеонаблюдения перед стартом ЕГЭ. 11:33   Дмитрий Медведев проведет совещание о ходе строительства перинатальных центров в регионах.
11:13   Умер один из руководителей норильского восстания 1953 года Евгений Грицяк.

 12 мая 2017 
16:12   Жителя Норильска будут судить за кражу спецодежды и рабочего инструмента. 15:58   Юных норильчан приглашают принять участие во Всероссийском конкурсе «Полицейский Дядя Степа».
15:55   В Норильске дорожные полицейские усиливают меры по предупреждению ДТП с участием детей. 15:51   На Таймыр в предстоящую летнюю навигацию завезут порядка 28 тысяч тонн каменного угля.
15:48   На Таймыре началась подготовка к строительству нового жилого района в поселке Тухард. 15:44   Представители коренных малочисленных народов Таймыра и власти муниципального района обсудили совместную деятельность.
15:30   В Норильске в кинокомплексе «Родина» открыта выставка «Из семейного альбома». 14:56   До Дудинки ледоходу идти еще больше 1,5 тысячи км. Кромка льда находится в 50 км ниже д. Подкаменная Тунгуска.
14:45   Норильские школьники спели в память о тех, кто уже не споет никогда… 14:33   17 мая станут известны итоги акции «Бумажный бум», проводимой в рамках городского экологического марафона «Скажем «да» в защиту природы».
14:24   Жительницу Волочанки будут судить за причинение смерти по неосторожности малолетним внукам. 13:59   Болеем за коллегу! Работа фотокорреспондента «Заполярной правды» будет представлена на фотовыставке «Красота винтокрылых машин – 2017».
13:21   В крае продают фальсифицированные сливочное масло, сметану и молоко. 13:14   Норильчане поделятся наработанным опытом на Всероссийском библиотечном конгрессе.
10:59   17-летний житель Талнаха, совершивший два грабежа, отправится под суд. 10:43   На Таймыре продолжается реализация районного конкурса «Салют, Победа!».
10:35   11,5 млн руб. направит «Норникель» на пять бизнес-проектов социальных предпринимателей для решения социальных проблем регионов.

 11 мая 2017 
17:48   «Заполярная правда» подвела итоги конкура рассказов об участниках войны в рамках проекта «Хранители истории». 17:32   В XIII региональном конкурсе художественного творчества «Помним подвиги ваши» приняли участие дети со всего Таймыра.
17:04   Норильчане примут участие в международном благотворительном танцевальном фестивале Inclusive Dance. 16:53   Помогли всем миром! Восьмилетняя норильчанка Аня Корзунова благополучно прибыла с Украины в Красноярск и продолжает лечение.
16:28   В Заполярном филиале «Норникеля» подвели итоги работы за апрель. 15:49   В Норильске будут судить водителя такси, по вине которого серьезно пострадал пассажир.
15:42   В Норильске за кражу у подруги перед судом предстанет жительница Дудинки. 15:36   В Норильске перед судом предстанет таксист за кражу у клиента.
15:29   В Норильске сотрудница фирмы по оказанию диспетчерских услуг обокрала квартиру своего работодателя. 14:38   Почти 600 тысяч кубометров снега вывезено из норильских дворов за четыре месяца. Работа продолжается полным ходом.
14:22   Свой «Бессмертный полк» собрали учащиеся Норильской детской художественной школы. 13:20   Стройотряды Северо-Кавказского горно-металлургического института отправляются в Норильск.
13:02   Таймыр готовится к предстоящему паводку. Кромка льда на Енисее находится в 1078 км выше Дудинки. 12:41   Норильчане активно поддержали Всероссийскую акцию «Рекорд Победы».
12:33   Через неделю на Таймыре начнется Международный турнир по кёрлингу среди женщин. Идет активная подготовка к встрече гостей. 12:28   Презентации новых книг, викторины, беспроигрышная лотерея ждут норильчан накануне Международного дня семьи.




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