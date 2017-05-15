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15 мая 2017, 13:16



Ледоход на Енисее идет в районе д. Бахта. Кромка льда находится в 1044 км от Дудинки Оперативная сводка об уровне воды в реке Енисей

В районе поселка Потапово уровень воды за минувшие сутки поднялся на 19 см и сегодня находится на отметке 173 см. Кромка льда на Енисее находится в 55-60 км выше д. Бахта (1044 км от Дудинки). 13 и 14 мая ледокол «Таймыр» проложил на реке Енисей противозаторные прорези на участке вокруг Ситковских – Грибановского островов до Вершининского створа выше города Дудинка. Пройдено 80 км. Также противозаторные прорези проложены на участке: район островов Никитинский – Фунтусовский.

Просмотров:151 Управление по делам ГО и ЧС Администрации Таймырского муниципального района дала оперативную сводку об уровне воды в реке Енисей. Сегодня, по состоянию на 08.00 утра в районе Дудинки уровень воды на реке составил 569 см. За сутки он поднялся на 10 см. В прошлом году в это время уровень воды в районе заполярной столицы был зафиксирован на отметке 575 см.В районе поселка Потапово уровень воды за минувшие сутки поднялся на 19 см и сегодня находится на отметке 173 см. Кромка льда на Енисее находится в 55-60 км выше д. Бахта (1044 км от Дудинки).13 и 14 мая ледокол «Таймыр» проложил на реке Енисей противозаторные прорези на участке вокруг Ситковских – Грибановского островов до Вершининского створа выше города Дудинка. Пройдено 80 км. Также противозаторные прорези проложены на участке: район островов Никитинский – Фунтусовский.