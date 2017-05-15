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15 мая 2017, 13:23



Фестиваль-конкурс семейного творчества «Папины дочки, мамины сыночки» прошел в столице Таймыра.



Просмотров:113 Мероприятие было приурочено к Международному дню семьи и 350-летнему юбилею Дудинки. В первом этапе конкурса, который назвали «Полет фантазии», приняли участие пять семей. По условиям конкурсов им нужно было рассказать о своих семьях и особенностях каждого её члена, выступить с творческим номером и прочитать стихотворение или прозаический отрывок про Дудинку. Оценивали подготовку и номера участников члены жюри. Все участники представили на суд жюри интересные творческие номера и были удостоены различных номинаций. Для зрителей ведущие тоже устроили небольшое испытание. Гостям праздника предложили поучаствовать в викторине на знание города Дудинки, с которой они успешно справились. Фестиваль-конкурс «Папины дочки, мамины сыночки» стал заключительным мероприятием XIII традиционной благотворительной акции «Жить побеждая». В этом году она была направлена на сбор благотворительных средств для Лизы Бекетовой. В акции приняли участие более пятидесяти учреждений и организаций Дудинки и Таймыра. Общими усилиями удалось собрать 390 тысяч рублей на лечение девочки.