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15 мая 2017, 14:10



Троих норильчан будут судить за грабеж.



Просмотров:117 В дежурную часть полиции обратился 33-летний мужчина. Он сообщил, что на звонок в квартиру он открыл двери малознакомым лицам, которые на него напали и похитили имущество на сумму около 3,5 тысячи рублей.Потерпевший описал подозреваемых. В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска по горячим следам задержали троих злоумышленников. Ими оказались двое 29-летних мужчин, один из которых ранее был судим, и 20-летняя девушка. Как установили полицейские, злоумышленники попытались получить от потерпевшего деньги, но не обнаружив их в квартире, похитили сотовый телефон и продукты питания.В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ «Грабеж, совершенный группой лиц с применением насилия». Теперь злоумышленникам грозит лишение свободы на срок до 7 лет. Мера пресечения избирается, сообщает пресс-служба ОМВД РФ по г. Норильску.