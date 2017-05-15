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15 мая 2017, 14:15



Я россиянин - я норильчанин! Тридцать пять школьников Норильска на торжественном вечере во Дворце творчества детей и молодежи получили паспорта.



Просмотров:117 14-летних подростков, обладателей новеньких паспортов приветствовали творческие коллективы ДТДМ и первые лица города. Руководитель администрации Норильска Евгений Поздняков вручил ребятам еще пахнувшие свежей краской паспорта и пожелал успехов в жизни, учебе и гордо нести по жизни высокое звание гражданина Российской Федерации. Продолжил церемонию награждения начальник отдела МВД России по г. Норильску ГУ МВД России по Красноярскому краю Геннадий Маслов. После получения главного в жизни документа школьники произнесли клятву юных граждан России. Паспорта юным норильчанам вручают дважды в год. Следующая аналогичная церемония пройдет осенью в Центральном районе, Кайеркане и Талнахе.