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15 мая 2017, 14:20



У норильских мам и пап, лишенных родительских прав, есть шанс в этих правах восстановиться.



Просмотров:126 Сегодня в Норильске в детском доме проживает 51 ребенок, в школе-интернате – 32, в общежитии для детей-сирот – четверо несовершеннолетних. О том, как вернуть детей в семью, сотрудники отдела опеки и попечительства, отделения по делам несовершеннолетних, руководители детского дома и интерната говорили на собрании, проведенном 12 мая в актовом зале общежития для сирот. На мероприятии присутствовали четверо родителей, дети которых сейчас проживают в норильских госучреждениях. Все они считают, что причины – отсутствие официальной работы, асоциальный образ жизни и тому подобное, из-за которых их лишили родительских прав, исчезли. И теперь они мечтают воссоединиться со своими сыновьями и дочерьми. Как сказала представитель отдела опеки и попечительства Людмила Жарких, главное, чтобы у каждого ребенка была семья. И возвращение детей кровным родителям – задача первоочередная. Восстанавливают родительские права в судебном порядке. До подачи иска в суд необходимо обратиться в орган опеки и попечительства по месту жительства ребенка и представить доказательства своего исправления. Если речь идет о лечении от алкоголизма или наркомании, то нужны справки из лечебного учреждения. Также необходимы положительные характеристики с работы и от участкового оперуполномоченного. Кроме письменных доказательств в таких делах лишними не будут свидетельские показания. После достижения ребенком десятилетнего возраста учитывается и его согласие или несогласие жить в семье. По словам специалистов, ни разу ни один ребенок не отказался вернуться к родным маме и папе. Если же ребенок усыновлен, а это может случиться спустя шесть месяцев после лишения родительских прав, то восстановление в правах допускается лишь после отмены усыновления. Но так как усыновление является тайной, ни орган опеки, ни суд не предоставят биологическим родственникам несовершеннолетнего его новых данных (адрес, ФИО и т. д.). Поэтому чаще всего после обретения ребенком новой семьи связь с кровными родственниками теряется окончательно. По данным директора Норильского детского дома Татьяны Кудленко, с момента открытия детдома в 2000 году 37 родителей смогли восстановиться в правах и забрать детей из этого учреждения домой.