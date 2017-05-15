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15 мая 2017, 15:10



В Норильске в клубе «Зевс» подвели итоги спортивного года и отметили его завершение закрытием второй спартакиады.



Просмотров:106 В течение учебного года лучшие спортсмены медицинского техникума, политехнического колледжа, Норильского техникума промышленных технологий и сервиса, волонтеры благотворительного фонда «Территория добра», учащиеся Норильского детского дома, студенты филиала Ленинградского государственного университета и сотрудники «Жар.Птицы» участвовали в различных соревнованиях и боролись за главный кубок спортивного клуба «Зевс». Настольный теннис, волейбол, дартс, мини-футбол, легкая атлетика, лыжные гонки – это далеко не полный перечень видов спорта, в которых показали свою выносливость, настойчивость, командный дух и стремление к победе волонтеры, студенты, учащиеся и сотрудники техникума и благотворительного фонда. Спортивные заслуги и достижения участников были отмечены благодарственными письмами, дипломами, грамотами, памятными наградами, а главный приз второй спартакиады – переходящий кубок спортивного клуба «Зевс» - вновь достался команде Норильского техникума промышленных технологий и сервиса. В общей сложности за спортивные заслуги было награждено более ста спортсменов и тренеров.