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15 мая 2017, 15:10



В Дудинке пьяный мужчина скончался в лифте.



Просмотров:140 13 мая в дневное время в следственные органы поступило сообщение о том, что в подъезде одного из многоквартирных жилых домов города Дудинки скончался мужчина. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. По данному факту следственными органами следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю проводится процессуальная проверка. По предварительным данным, 13 мая в обеденное время двое мужчин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, зашли в лифт, расположенный в подъезде № 1 д. 23а на ул. Линейной в г. Дудинке. Когда двери лифта закрылись, они вдвоем стали раскачивать кабину, в результате чего сработала механическая блокировка, и лифт остановился на уровне между первым и вторым этажами. После чего один из мужчин вручную открыл двери лифта и попытался пролезть в образовавшийся проем, но не смог самостоятельно выбраться в подъезд дома, застрял и через непродолжительное время скончался, сообщается на сайте краевого следственного комитета. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.