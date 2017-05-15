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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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17:23 Житель Кайеркана предстанет перед судом за кражу изделий из цветного металла.
16:37 Отзывчивые норильчане спасают жизнь животным, попавшим в беду.
16:14 В Норильске управляющая компания «Город» реализует долгосрочную целевую программу.
16:05 К официальному старту набора волонтеров в городах страны, где расположатся штабы зимней Универсиады, 16 мая пройдут тест-диктанты.
15:38 Норильский танцевальный дуэт «Выше неба» стал лауреатом третьей степени фестиваля инклюзивного танца Сибири Inclusive Dance.
15:16 Урожай клубники собрали в норильском детском саду № 99 «Топ-топ».
15:10 В Дудинке пьяный мужчина скончался в лифте.
15:10 В Норильске в клубе «Зевс» подвели итоги спортивного года и отметили его завершение закрытием второй спартакиады.
14:20 У норильских мам и пап, лишенных родительских прав, есть шанс в этих правах восстановиться.
14:15 Я россиянин - я норильчанин! Тридцать пять школьников Норильска на торжественном вечере во Дворце творчества детей и молодежи получили паспорта.
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