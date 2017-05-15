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15 мая 2017, 15:16



Урожай клубники собрали в норильском детском саду № 99 «Топ-топ».



Просмотров:125 В конце марта в этом учреждении был объявлен конкурс «Огород на окне». Главный подарок участникам конкурса – возможность кушать свежую зелень, овощи и даже ягоду, выращенные своими руками. Уже в начале апреля, объединившись, воспитатели, дети и родители каждой группы устроили на подоконниках грядки. И сегодня помимо клубники в детсаду созрели огурцы, салат, зеленый лук, укроп и петрушка. А вот картофель и морковь пока только цветут. Хотя детсадовские огородники не теряют надежды собрать урожай и с этих грядок.