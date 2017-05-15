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15 мая 2017, 15:38



Норильский танцевальный дуэт «Выше неба» стал лауреатом третьей степени фестиваля инклюзивного танца Сибири Inclusive Dance.



Просмотров:107 Межрегиональный этап этого фестиваля проходил в Красноярске 12 и 13 мая 2017 года. Учредителем и главным организатором фестиваля является автономная некоммерческая организация «Центр социокультурной анимации «Одухотворение». Соорганизаторами выступают Общероссийская общественная организация «Всероссийское общество инвалидов», фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Событие такого масштаба прошло в столице края впервые. На фестиваль Inclusive Dance приехали участники из 16 городов страны. Свои таланты, безграничные возможности и самобытные номера показали 212 человек. Танцоры выступали в номинациях «Эстрадный танец», «Народный танец», «Современный танец», «Бальный танец» и «Танцевальная импровизация среди пар». Впрочем, задача фестиваля показать не только таланты участников, но и показать им новые хореографические горизонты, и с этой целью для танцоров были проведены мастер-классы с опытными хореографами. Норильск на фестивале представил молодой и перспективный танцевальный дуэт «Выше неба» - партнерский проект благотворительного фонда «Территория добра» с норильским обществом инвалидов. На фестивале дуэт представил два танца «Мечта» и «Новый путь». Сотрудница благотворительного фонда «Территория добра» Ксения Руденко и Игорь Филиппов, волонтер фонда, инвалид-колясочник и очень оптимистичный и жизнерадостный человек покорили своим эмоциональным выступлением сердца красноярцев. В итоге - второе место в номинации «Эстрадный танец», приз зрительских симпатий и звание лауреатов третьей степени фестиваля инклюзивного танца Сибири. После концерта Игорь поделился своими впечатлениями в соцсетях и написал в комментариях, что выступать было труднее, чем когда-то работать в шахте. Ксения солидарна со своим партнером и говорит, что такой опыт дорогого стоит и теперь только вперед и только ввысь.