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15 мая 2017, 16:05



К официальному старту набора волонтеров в городах страны, где расположатся штабы зимней Универсиады, 16 мая пройдут тест-диктанты.



Просмотров:110 Тема диктанта обозначена как «Письмо-обращение к друзьям об участии в зимней Универсиаде-2019», присоединиться к акции могут все желающие, придя в штаб. Официальный адрес штаба зимней Универсиады в Норильске, его еще называют самым северным штабом предстоящих игр, – ул. 50 лет Октября, д. 7, в здании Норильского государственного индустриального института. Благодаря проведению диктанта, считают организаторы, у жителей появится возможность узнать больше о Красноярском крае, его природе, достопримечательностях, интересных исторических фактах и пр. Россиянам через текст диктанта расскажут о предстоящем грандиозном спортивном событии, привлекут активных граждан к участию в Универсиаде не только в качестве зрителей, но и для помощи в организации. Известно, что 21 мая стартует официальный набор волонтеров для работы на Студенческих играх, а волонтеры, как назвал их руководитель Исполнительной дирекции зимней Универсиады-2019 Максим Уразов, являются «семьей и душой игр». Будущие волонтеры будут писать диктант в аудиториях НГИИ № 601 и 606. Свои результаты они смогут узнать на официальном сайте Универсиады-2019 www.krsk2019.ru и в официальной группе https://vk.com/krsk2019. Отличники получат дипломы и сувениры с символикой Студенческих игр.