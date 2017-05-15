Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

15 мая 2017, 16:14



В Норильске управляющая компания «Город» реализует долгосрочную целевую программу.



Просмотров:123 Установка пластиковых стеклопакетов в подъездах, новые кованые крылечки и детская площадка с игровым комплексом. Работы идут полным ходом. Несмотря на то что долгосрочная целевая программа по замене старых оконных блоков в подъездах была принята лишь в конце прошлого года, в 30 подъездах 17 жилых домов работы уже выполнены. Сейчас они ведутся одновременно еще в трех подъездах. Обновлены окна и в кайерканских домах, пока только по двум адресам – в домах на улице Надеждинской, 2г, и Школьной, 6. «Кайеркану мы планируем уделить самое пристальное внимание. Планы далеко идущие. Сегодня жители этого района активно возвращаются в свою родную управляющую компанию, так сказать, домой. Буквально несколько дней назад УК «Город» снова начала обслуживать еще девять домов. Каждый день все больше кайерканцев голосуют за нашу управляющую компанию, что говорит о доверии наших граждан к муниципальным структурам. Для нас самое главное - успеть подготовить эти дома к отопительному сезону, что особенно важно в условиях Крайнего Севера», - отметил генеральный директор управляющей компании «Город» Павел Беляков. В ближайших планах УК «Город» - установка детского игрового комплекса во дворе Ленинского проспекта, 19. Также ведутся работы по благоустройству входных групп. В кованом стиле будут исполнены перила и козырьки над подъездами. Первым обновили второй дом на улице Орджоникидзе. Это большие и затратные работы, но если они придутся по вкусу жителям и отлично себя зарекомендуют, то компания будет продолжать благоустраивать входные группы и по другим адресам. Муниципальная управляющая компания рассчитала программу до 2018 года, но если сборы платежей за жилищно-коммунальные услуги будут достаточно высокими, то ее могут продлить. При этом жильцы никаких дополнительных расходов на благоустройство не понесут.