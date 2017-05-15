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15 мая 2017, 16:37



Отзывчивые норильчане спасают жизнь животным, попавшим в беду.



Просмотров:114 На прошлой неделе благотворительный фонд помощи бездомным животным «Даря надежду» обратился к горожанам с просьбой о сборе средств для лечения кошки. Подобрали ее волонтеры возле дома № 10 по улице Новой в Талнахе. По всей видимости, кошка выпала из окна. На объявление о найденном животном никто не откликнулся. Меж тем, кошке срочно нужна операция. Из-за падения с высоты произошел полный вывих правого запястного сустава с разрывом суставной капсулы; сложный оскольчатый перелом по дистальному метофизу левой бедренной кости с разломом головки; перелом 3-4 пястной кости ЛПК со смещением в запястном суставе. После информации о сборе средств горожане практически, за несколько дней собрали 19 тысяч рублей, чего вполне должно хватить на лечение кошки. Благодаря отзывчивым людям у животного появился шанс вылечиться и жить полноценной жизнью.