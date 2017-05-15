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15 мая 2017, 17:23

Житель Кайеркана предстанет перед судом за кражу изделий из цветного металла.


С заявлением о хищении медных контактов с трансформаторной подстанции в дежурную часть полиции обратился представитель муниципального предприятия. Ущерб был оценен на сумму в 27 тысяч рублей. В ходе оперативно-разыскных мероприятий оперативники уголовного розыска установили, что к хищению причастен 38-летний ранее привлекавшийся к уголовной ответственности житель Кайеркана, сообщили в пресс-службе ОМВД РФ по г. Норильску. При задержании злоумышленник пояснил полицейским, что в трансформаторную подстанцию намеренно проник в поисках цветного металла для последующей его сдачи в пункт приема металлолома. Не обнаружив работающих пунктов приема, он продал похищенные изделия неизвестному ему мужчине на улице за тысячу рублей. Деньги потратил на продукты.В отношении жителя Кайеркана возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража», максимальная санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет. Расследование дела закончено, и в ближайшие дни обвиняемый предстанет перед судом.
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    Список новостей

 15 мая 2017 
17:23   Житель Кайеркана предстанет перед судом за кражу изделий из цветного металла. 16:37   Отзывчивые норильчане спасают жизнь животным, попавшим в беду.
16:14   В Норильске управляющая компания «Город» реализует долгосрочную целевую программу. 16:05   К официальному старту набора волонтеров в городах страны, где расположатся штабы зимней Универсиады, 16 мая пройдут тест-диктанты.
15:38   Норильский танцевальный дуэт «Выше неба» стал лауреатом третьей степени фестиваля инклюзивного танца Сибири Inclusive Dance. 15:16   Урожай клубники собрали в норильском детском саду № 99 «Топ-топ».
15:10   В Дудинке пьяный мужчина скончался в лифте. 15:10   В Норильске в клубе «Зевс» подвели итоги спортивного года и отметили его завершение закрытием второй спартакиады.
14:20   У норильских мам и пап, лишенных родительских прав, есть шанс в этих правах восстановиться. 14:15   Я россиянин - я норильчанин! Тридцать пять школьников Норильска на торжественном вечере во Дворце творчества детей и молодежи получили паспорта.
14:10   Троих норильчан будут судить за грабеж. 13:23   Фестиваль-конкурс семейного творчества «Папины дочки, мамины сыночки» прошел в столице Таймыра.
13:16   Ледоход на Енисее идет в районе д. Бахта. Кромка льда находится в 1044 км от Дудинки Оперативная сводка об уровне воды в реке Енисей 12:44   Доходы краевых бюджетников будут увеличены в текущем году.
11:52   В Красноярском крае началось тестирование системы видеонаблюдения перед стартом ЕГЭ. 11:33   Дмитрий Медведев проведет совещание о ходе строительства перинатальных центров в регионах.
11:13   Умер один из руководителей норильского восстания 1953 года Евгений Грицяк.

 12 мая 2017 
16:12   Жителя Норильска будут судить за кражу спецодежды и рабочего инструмента. 15:58   Юных норильчан приглашают принять участие во Всероссийском конкурсе «Полицейский Дядя Степа».
15:55   В Норильске дорожные полицейские усиливают меры по предупреждению ДТП с участием детей. 15:51   На Таймыр в предстоящую летнюю навигацию завезут порядка 28 тысяч тонн каменного угля.
15:48   На Таймыре началась подготовка к строительству нового жилого района в поселке Тухард. 15:44   Представители коренных малочисленных народов Таймыра и власти муниципального района обсудили совместную деятельность.
15:30   В Норильске в кинокомплексе «Родина» открыта выставка «Из семейного альбома». 14:56   До Дудинки ледоходу идти еще больше 1,5 тысячи км. Кромка льда находится в 50 км ниже д. Подкаменная Тунгуска.
14:45   Норильские школьники спели в память о тех, кто уже не споет никогда… 14:33   17 мая станут известны итоги акции «Бумажный бум», проводимой в рамках городского экологического марафона «Скажем «да» в защиту природы».
14:24   Жительницу Волочанки будут судить за причинение смерти по неосторожности малолетним внукам. 13:59   Болеем за коллегу! Работа фотокорреспондента «Заполярной правды» будет представлена на фотовыставке «Красота винтокрылых машин – 2017».
13:21   В крае продают фальсифицированные сливочное масло, сметану и молоко. 13:14   Норильчане поделятся наработанным опытом на Всероссийском библиотечном конгрессе.
10:59   17-летний житель Талнаха, совершивший два грабежа, отправится под суд. 10:43   На Таймыре продолжается реализация районного конкурса «Салют, Победа!».
10:35   11,5 млн руб. направит «Норникель» на пять бизнес-проектов социальных предпринимателей для решения социальных проблем регионов.

 11 мая 2017 
17:48   «Заполярная правда» подвела итоги конкура рассказов об участниках войны в рамках проекта «Хранители истории». 17:32   В XIII региональном конкурсе художественного творчества «Помним подвиги ваши» приняли участие дети со всего Таймыра.
17:04   Норильчане примут участие в международном благотворительном танцевальном фестивале Inclusive Dance. 16:53   Помогли всем миром! Восьмилетняя норильчанка Аня Корзунова благополучно прибыла с Украины в Красноярск и продолжает лечение.
16:28   В Заполярном филиале «Норникеля» подвели итоги работы за апрель. 15:49   В Норильске будут судить водителя такси, по вине которого серьезно пострадал пассажир.
15:42   В Норильске за кражу у подруги перед судом предстанет жительница Дудинки. 15:36   В Норильске перед судом предстанет таксист за кражу у клиента.
15:29   В Норильске сотрудница фирмы по оказанию диспетчерских услуг обокрала квартиру своего работодателя. 14:38   Почти 600 тысяч кубометров снега вывезено из норильских дворов за четыре месяца. Работа продолжается полным ходом.
14:22   Свой «Бессмертный полк» собрали учащиеся Норильской детской художественной школы. 13:20   Стройотряды Северо-Кавказского горно-металлургического института отправляются в Норильск.
13:02   Таймыр готовится к предстоящему паводку. Кромка льда на Енисее находится в 1078 км выше Дудинки. 12:41   Норильчане активно поддержали Всероссийскую акцию «Рекорд Победы».
12:33   Через неделю на Таймыре начнется Международный турнир по кёрлингу среди женщин. Идет активная подготовка к встрече гостей. 12:28   Презентации новых книг, викторины, беспроигрышная лотерея ждут норильчан накануне Международного дня семьи.




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