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15 мая 2017, 17:23



Житель Кайеркана предстанет перед судом за кражу изделий из цветного металла.



Просмотров:106 С заявлением о хищении медных контактов с трансформаторной подстанции в дежурную часть полиции обратился представитель муниципального предприятия. Ущерб был оценен на сумму в 27 тысяч рублей. В ходе оперативно-разыскных мероприятий оперативники уголовного розыска установили, что к хищению причастен 38-летний ранее привлекавшийся к уголовной ответственности житель Кайеркана, сообщили в пресс-службе ОМВД РФ по г. Норильску. При задержании злоумышленник пояснил полицейским, что в трансформаторную подстанцию намеренно проник в поисках цветного металла для последующей его сдачи в пункт приема металлолома. Не обнаружив работающих пунктов приема, он продал похищенные изделия неизвестному ему мужчине на улице за тысячу рублей. Деньги потратил на продукты.В отношении жителя Кайеркана возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража», максимальная санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет. Расследование дела закончено, и в ближайшие дни обвиняемый предстанет перед судом.