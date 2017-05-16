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16 мая 2017, 10:42

К новому году в Норильске должен заработать перинатальный центр. О ходе строительства объекта губернатор края доложил председателю правительства России.


В ходе рабочей поездки в Москву губернатор Красноярского края Виктор Толоконский принял участие в совещании по вопросам строительства перинатальных центров в Российской Федерации под руководством председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева, сообщает НИА-Красноярск. Напомним, федеральная программа на 2013–2016 годы предусматривала строительство 32 региональных центров в 30 субъектах Российской Федерации, в том числе двух центров в Красноярском крае – в Ачинске и Норильске. Осенью прошлого года срок строительства перинатальных центров продлен до декабря 2017 года. Кроме того, актуализированы планы-графики мероприятий по выполнению строительно-монтажных работ и вводу объектов в эксплуатацию, включая лицензирование их деятельности. О ходе строительства современных медицинских комплексов на совещании доложили главы регионов. В Красноярском крае ачинский перинатальный центр был введен в эксплуатацию в декабре 2016 года. И по состоянию на 12 мая 2017 года в нем принято уже 506 родов.Что касается норильского перинатального центра, то губернатор края проинформировал председателя правительства о ходе его строительства. В соответствии с сетевым графиком планируется выполнить работы по бетону и завершить каркас здания в августе текущего года. Внутреннюю чистовую отделку планируется начать в сентябре. После завершения строительных работ в основном здании будут возводиться вспомогательные корпуса и сооружения, начнется благоустройство территории. Финансирование строительно-монтажных работ осуществляется в полном объеме. Монтаж медицинского оборудования завершится в ноябре 2017 года, а ввод в эксплуатацию запланирован на декабрь 2017 года.
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    Список новостей

 16 мая 2017 
18:08   Хранители истории получили подарки от «Заполярки» 15:48   Таймыр накрыла непогода. Метеорологи обещают неделю неблагоприятной погоды.
15:20   Норильский художник Юрий Афонов вошел в каталог «100 художников Сибири». 15:10   19-летний норильчанин получил три года тюрьмы за хранение наркотиков.
13:53   Норильские школьники побывали на экскурсии у экспертов-криминалистов. 11:32   В Дудинке на ледовой арене «Таймыр» началась подготовка льда к международному турниру по кёрлингу.
11:11   Енисейское пароходство вошло в реестр ведущих транспортных организаций России. 11:08   Россиян просят отказаться от отдыха в Тунисе и Таиланде из-за террористической угрозы.
11:01   Фотокорреспондент «Заполярной правды» Денис Кожевников стал победителем в одной из номинаций международного фотоконкурса в Москве. 10:49   Данные о каждом россиянине планируют внести в единый реестр.
10:42   К новому году в Норильске должен заработать перинатальный центр. О ходе строительства объекта губернатор края доложил председателю правительства России.

 15 мая 2017 
17:23   Житель Кайеркана предстанет перед судом за кражу изделий из цветного металла. 16:37   Отзывчивые норильчане спасают жизнь животным, попавшим в беду.
16:14   В Норильске управляющая компания «Город» реализует долгосрочную целевую программу. 16:05   К официальному старту набора волонтеров в городах страны, где расположатся штабы зимней Универсиады, 16 мая пройдут тест-диктанты.
15:38   Норильский танцевальный дуэт «Выше неба» стал лауреатом третьей степени фестиваля инклюзивного танца Сибири Inclusive Dance. 15:16   Урожай клубники собрали в норильском детском саду № 99 «Топ-топ».
15:10   В Дудинке пьяный мужчина скончался в лифте. 15:10   В Норильске в клубе «Зевс» подвели итоги спортивного года и отметили его завершение закрытием второй спартакиады.
14:20   У норильских мам и пап, лишенных родительских прав, есть шанс в этих правах восстановиться. 14:15   Я россиянин - я норильчанин! Тридцать пять школьников Норильска на торжественном вечере во Дворце творчества детей и молодежи получили паспорта.
14:10   Троих норильчан будут судить за грабеж. 13:23   Фестиваль-конкурс семейного творчества «Папины дочки, мамины сыночки» прошел в столице Таймыра.
13:16   Ледоход на Енисее идет в районе д. Бахта. Кромка льда находится в 1044 км от Дудинки Оперативная сводка об уровне воды в реке Енисей 12:44   Доходы краевых бюджетников будут увеличены в текущем году.
11:52   В Красноярском крае началось тестирование системы видеонаблюдения перед стартом ЕГЭ. 11:33   Дмитрий Медведев проведет совещание о ходе строительства перинатальных центров в регионах.
11:13   Умер один из руководителей норильского восстания 1953 года Евгений Грицяк.

 12 мая 2017 
16:12   Жителя Норильска будут судить за кражу спецодежды и рабочего инструмента. 15:58   Юных норильчан приглашают принять участие во Всероссийском конкурсе «Полицейский Дядя Степа».
15:55   В Норильске дорожные полицейские усиливают меры по предупреждению ДТП с участием детей. 15:51   На Таймыр в предстоящую летнюю навигацию завезут порядка 28 тысяч тонн каменного угля.
15:48   На Таймыре началась подготовка к строительству нового жилого района в поселке Тухард. 15:44   Представители коренных малочисленных народов Таймыра и власти муниципального района обсудили совместную деятельность.
15:30   В Норильске в кинокомплексе «Родина» открыта выставка «Из семейного альбома». 14:56   До Дудинки ледоходу идти еще больше 1,5 тысячи км. Кромка льда находится в 50 км ниже д. Подкаменная Тунгуска.
14:45   Норильские школьники спели в память о тех, кто уже не споет никогда… 14:33   17 мая станут известны итоги акции «Бумажный бум», проводимой в рамках городского экологического марафона «Скажем «да» в защиту природы».
14:24   Жительницу Волочанки будут судить за причинение смерти по неосторожности малолетним внукам. 13:59   Болеем за коллегу! Работа фотокорреспондента «Заполярной правды» будет представлена на фотовыставке «Красота винтокрылых машин – 2017».
13:21   В крае продают фальсифицированные сливочное масло, сметану и молоко. 13:14   Норильчане поделятся наработанным опытом на Всероссийском библиотечном конгрессе.
10:59   17-летний житель Талнаха, совершивший два грабежа, отправится под суд. 10:43   На Таймыре продолжается реализация районного конкурса «Салют, Победа!».
10:35   11,5 млн руб. направит «Норникель» на пять бизнес-проектов социальных предпринимателей для решения социальных проблем регионов.

 11 мая 2017 
17:48   «Заполярная правда» подвела итоги конкура рассказов об участниках войны в рамках проекта «Хранители истории». 17:32   В XIII региональном конкурсе художественного творчества «Помним подвиги ваши» приняли участие дети со всего Таймыра.
17:04   Норильчане примут участие в международном благотворительном танцевальном фестивале Inclusive Dance. 16:53   Помогли всем миром! Восьмилетняя норильчанка Аня Корзунова благополучно прибыла с Украины в Красноярск и продолжает лечение.
16:28   В Заполярном филиале «Норникеля» подвели итоги работы за апрель.




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