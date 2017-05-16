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16 мая 2017, 10:42



К новому году в Норильске должен заработать перинатальный центр. О ходе строительства объекта губернатор края доложил председателю правительства России.



Просмотров:181 В ходе рабочей поездки в Москву губернатор Красноярского края Виктор Толоконский принял участие в совещании по вопросам строительства перинатальных центров в Российской Федерации под руководством председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева, сообщает НИА-Красноярск. Напомним, федеральная программа на 2013–2016 годы предусматривала строительство 32 региональных центров в 30 субъектах Российской Федерации, в том числе двух центров в Красноярском крае – в Ачинске и Норильске. Осенью прошлого года срок строительства перинатальных центров продлен до декабря 2017 года. Кроме того, актуализированы планы-графики мероприятий по выполнению строительно-монтажных работ и вводу объектов в эксплуатацию, включая лицензирование их деятельности. О ходе строительства современных медицинских комплексов на совещании доложили главы регионов. В Красноярском крае ачинский перинатальный центр был введен в эксплуатацию в декабре 2016 года. И по состоянию на 12 мая 2017 года в нем принято уже 506 родов.Что касается норильского перинатального центра, то губернатор края проинформировал председателя правительства о ходе его строительства. В соответствии с сетевым графиком планируется выполнить работы по бетону и завершить каркас здания в августе текущего года. Внутреннюю чистовую отделку планируется начать в сентябре. После завершения строительных работ в основном здании будут возводиться вспомогательные корпуса и сооружения, начнется благоустройство территории. Финансирование строительно-монтажных работ осуществляется в полном объеме. Монтаж медицинского оборудования завершится в ноябре 2017 года, а ввод в эксплуатацию запланирован на декабрь 2017 года.