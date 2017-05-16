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16 мая 2017, 10:49



Данные о каждом россиянине планируют внести в единый реестр.



Просмотров:155 С инициативой создания подобного реестра выступил Минюст совместно с Министерством финансов и Федеральной налоговой службой. Предполагается, что данный реестр объединит сведения обо всех гражданах страны, сообщает НИА-Красноярск. Как отметила директор департамента правовой помощи и взаимодействия с судебной системой Минюста России Александра Дронова, для нашей страны это беспрецедентный ресурс, который в зарубежных странах давно и эффективно существует. В России никогда не было единого ресурса, где были бы все сведения о населении. В реестре будут собраны все данные о различных статусах каждого человека, связанных с актами гражданского состояния, с налоговой системой, с правоохранительной системой, и прочее.