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16 мая 2017, 11:01



Фотокорреспондент «Заполярной правды» Денис Кожевников стал победителем в одной из номинаций международного фотоконкурса в Москве.



Просмотров:164 Это 10-й юбилейный Международный фотоконкурс «Красота винтокрылых машин». Награда будет вручена 27 мая в одном из павильонов МВЦ «Крокус Экспо» в Москве на Международной выставке вертолетной индустрии «HeliRussia 2017». Это крупнейшая европейская и единственная российская выставка, демонстрирующая достижения вертолетостроения и успехи предприятий вертолетной отрасли. «Красота винтокрылых машин» демонстрирует работы авиационных фотографов со всего мира - как профессионалов, так и любителей, принять участие может каждый. Задачи конкурса – привлечение интереса к вертолетной индустрии, демонстрация лучших работ авиационных фотографов, а также поддержка вертолетного спорта в России. 40 лучших работ конкурса, выбранных жюри, будут продемонстрированы на отдельной экспозиции на выставке HeliRussia-2017. В числе лучших - и работа Дениса Кожевникова. Конкурс является открытым и проходит в один тур в следующих номинациях: «Вертолет-солдат», «Вертолет-спортсмен», «Вертолет и природа» и «Вертолет-труженик", в которой и победила работа Дениса Кожевникова. Победители конкурса получат специальные призы от Ассоциации вертолетной индустрии, спонсоров и партнеров конкурса. К слову, это уже вторая победа Дениса в конкурсе «Красота винтокрылых машин». Всего же за историю конкурса были награждены около ста победителей.