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16 мая 2017, 11:08



Россиян просят отказаться от отдыха в Тунисе и Таиланде из-за террористической угрозы.



Просмотров:191 Ростуризм заявил о высокой террористической угрозе в Тунисе и Таиланде. Заявление об этом размещено на официальном сайте ведомства. В связи с этим российских туристов просят «воздерживаться от неорганизованных, тем более одиночных поездок на юг Туниса», а также «полностью исключить посещение приграничных районов с Ливией и Алжиром, избегать мест массового скопления людей». По данным ведомства, предупреждение об угрозе в Тунисе действует из-за того, что страна граничит с государствами, «где активно действует ИГИЛ («Исламское государство», в России признана террористической организацией и запрещена)», пишет Ниа-Красноярск. Особо опасными территориями называются курортные города Туниса: Сусе, Хаммамете, Монастире и остров Джерба. Опасным отдых может быть и в Таиланде, атаки на россиян могут быть совершены под видом аварий с участием туристического транспорта. Туристам необходимо избегать «спонтанных экскурсий» и развлекательных поездок по стране, которые предлагают местные сотрудники туроператоров.