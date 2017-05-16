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16 мая 2017, 11:11



Енисейское пароходство вошло в реестр ведущих транспортных организаций России.



Просмотров:152 Национальный реестр «Ведущие организации транспорта России» формируется ежегодно и представляет собой единый информационный ресурс по организациям и предприятиям транспорта, деятельность которых вносит позитивный вклад в социально-экономическое развитие транспортной отрасли своего региона, сообщается на сайте ЕРП. Электронная база данных призвана помочь государственным и общественным институтам, предприятиям и организациям, а также простым гражданам как России, так и любой страны мира осуществлять поиск информации о лучших российских организациях, работающих в области оказания транспортных услуг. Для включения в реестр предприятиям нужно не только добиться высоких производственных показателей, но и быть социально ответственными, внедрять новации в своей деятельности, применять новые организационные, технические и управленческие методики. Предложение о добавлении той или иной организации в реестр вносят органы местной исполнительной власти. С ходатайством о присвоении Енисейскому пароходству статуса ведущей организации транспорта России по итогам 2016 года выступило министерство транспорта Красноярского края. АО «ЕРП» является крупнейшим перевозчиком грузов по водным путям бассейна реки Енисей. За навигацию 2016 года компания перевезла свыше 4 млн тонн грузов.