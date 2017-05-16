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16 мая 2017, 11:32

В Дудинке на ледовой арене «Таймыр» началась подготовка льда к международному турниру по кёрлингу.


В заполярную столицу прибыли айсмейкеры Николай Бычков и Денис Гальцов, которые будут заниматься подготовкой ледовой поверхности игровой площадки ледовой арены «Таймыр» для проведения самого северного международного турнира по кёрлингу «CCT Arctic Cup’17». Уже выполнена большая часть работ. Многоступенчатая заливка льда выполняется распылителем. В процессе работы специальным циркулем намечена разметки для «домов», нарезаны круги, краской для льда выкрашена спортивная площадка, выложены подледные баннеры. Как отмечают айсмейкеры, кропотливая работа требует соблюдения всех международных стандартов. Кроме того, айсмейкеры будут обслуживать площадку во время проведения турнира. В их функции входит чистка поверхности игровой площадки, устранение возникающих дефектов на льду по ходу проведения соревнований. Напомним, международный турнир по кёрлингу среди женщин CCT Arctic Cup 2017 пройдет в г. Дудинке с 19 по 21 мая на ледовой арене «Таймыр». Участие в нем примут две сильнейшие женские сборные команды России, сборная Красноярского края, а также команды из США, Швеции. Швейцарии, Финляндии, Канады.Официальное открытие турнира состоится 20 мая, финальные матчи и церемония награждения – 21 мая. Для жителей и гостей заполярной столицы вход на игры свободный.
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    Список новостей

 16 мая 2017 
18:08   Хранители истории получили подарки от «Заполярки» 15:48   Таймыр накрыла непогода. Метеорологи обещают неделю неблагоприятной погоды.
15:20   Норильский художник Юрий Афонов вошел в каталог «100 художников Сибири». 15:10   19-летний норильчанин получил три года тюрьмы за хранение наркотиков.
13:53   Норильские школьники побывали на экскурсии у экспертов-криминалистов. 11:32   В Дудинке на ледовой арене «Таймыр» началась подготовка льда к международному турниру по кёрлингу.
11:11   Енисейское пароходство вошло в реестр ведущих транспортных организаций России. 11:08   Россиян просят отказаться от отдыха в Тунисе и Таиланде из-за террористической угрозы.
11:01   Фотокорреспондент «Заполярной правды» Денис Кожевников стал победителем в одной из номинаций международного фотоконкурса в Москве. 10:49   Данные о каждом россиянине планируют внести в единый реестр.
10:42   К новому году в Норильске должен заработать перинатальный центр. О ходе строительства объекта губернатор края доложил председателю правительства России.

 15 мая 2017 
17:23   Житель Кайеркана предстанет перед судом за кражу изделий из цветного металла. 16:37   Отзывчивые норильчане спасают жизнь животным, попавшим в беду.
16:14   В Норильске управляющая компания «Город» реализует долгосрочную целевую программу. 16:05   К официальному старту набора волонтеров в городах страны, где расположатся штабы зимней Универсиады, 16 мая пройдут тест-диктанты.
15:38   Норильский танцевальный дуэт «Выше неба» стал лауреатом третьей степени фестиваля инклюзивного танца Сибири Inclusive Dance. 15:16   Урожай клубники собрали в норильском детском саду № 99 «Топ-топ».
15:10   В Дудинке пьяный мужчина скончался в лифте. 15:10   В Норильске в клубе «Зевс» подвели итоги спортивного года и отметили его завершение закрытием второй спартакиады.
14:20   У норильских мам и пап, лишенных родительских прав, есть шанс в этих правах восстановиться. 14:15   Я россиянин - я норильчанин! Тридцать пять школьников Норильска на торжественном вечере во Дворце творчества детей и молодежи получили паспорта.
14:10   Троих норильчан будут судить за грабеж. 13:23   Фестиваль-конкурс семейного творчества «Папины дочки, мамины сыночки» прошел в столице Таймыра.
13:16   Ледоход на Енисее идет в районе д. Бахта. Кромка льда находится в 1044 км от Дудинки Оперативная сводка об уровне воды в реке Енисей 12:44   Доходы краевых бюджетников будут увеличены в текущем году.
11:52   В Красноярском крае началось тестирование системы видеонаблюдения перед стартом ЕГЭ. 11:33   Дмитрий Медведев проведет совещание о ходе строительства перинатальных центров в регионах.
11:13   Умер один из руководителей норильского восстания 1953 года Евгений Грицяк.

 12 мая 2017 
16:12   Жителя Норильска будут судить за кражу спецодежды и рабочего инструмента. 15:58   Юных норильчан приглашают принять участие во Всероссийском конкурсе «Полицейский Дядя Степа».
15:55   В Норильске дорожные полицейские усиливают меры по предупреждению ДТП с участием детей. 15:51   На Таймыр в предстоящую летнюю навигацию завезут порядка 28 тысяч тонн каменного угля.
15:48   На Таймыре началась подготовка к строительству нового жилого района в поселке Тухард. 15:44   Представители коренных малочисленных народов Таймыра и власти муниципального района обсудили совместную деятельность.
15:30   В Норильске в кинокомплексе «Родина» открыта выставка «Из семейного альбома». 14:56   До Дудинки ледоходу идти еще больше 1,5 тысячи км. Кромка льда находится в 50 км ниже д. Подкаменная Тунгуска.
14:45   Норильские школьники спели в память о тех, кто уже не споет никогда… 14:33   17 мая станут известны итоги акции «Бумажный бум», проводимой в рамках городского экологического марафона «Скажем «да» в защиту природы».
14:24   Жительницу Волочанки будут судить за причинение смерти по неосторожности малолетним внукам. 13:59   Болеем за коллегу! Работа фотокорреспондента «Заполярной правды» будет представлена на фотовыставке «Красота винтокрылых машин – 2017».
13:21   В крае продают фальсифицированные сливочное масло, сметану и молоко. 13:14   Норильчане поделятся наработанным опытом на Всероссийском библиотечном конгрессе.
10:59   17-летний житель Талнаха, совершивший два грабежа, отправится под суд. 10:43   На Таймыре продолжается реализация районного конкурса «Салют, Победа!».
10:35   11,5 млн руб. направит «Норникель» на пять бизнес-проектов социальных предпринимателей для решения социальных проблем регионов.

 11 мая 2017 
17:48   «Заполярная правда» подвела итоги конкура рассказов об участниках войны в рамках проекта «Хранители истории». 17:32   В XIII региональном конкурсе художественного творчества «Помним подвиги ваши» приняли участие дети со всего Таймыра.
17:04   Норильчане примут участие в международном благотворительном танцевальном фестивале Inclusive Dance. 16:53   Помогли всем миром! Восьмилетняя норильчанка Аня Корзунова благополучно прибыла с Украины в Красноярск и продолжает лечение.
16:28   В Заполярном филиале «Норникеля» подвели итоги работы за апрель.




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