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16 мая 2017, 11:32



В Дудинке на ледовой арене «Таймыр» началась подготовка льда к международному турниру по кёрлингу.



Просмотров:169 В заполярную столицу прибыли айсмейкеры Николай Бычков и Денис Гальцов, которые будут заниматься подготовкой ледовой поверхности игровой площадки ледовой арены «Таймыр» для проведения самого северного международного турнира по кёрлингу «CCT Arctic Cup’17». Уже выполнена большая часть работ. Многоступенчатая заливка льда выполняется распылителем. В процессе работы специальным циркулем намечена разметки для «домов», нарезаны круги, краской для льда выкрашена спортивная площадка, выложены подледные баннеры. Как отмечают айсмейкеры, кропотливая работа требует соблюдения всех международных стандартов. Кроме того, айсмейкеры будут обслуживать площадку во время проведения турнира. В их функции входит чистка поверхности игровой площадки, устранение возникающих дефектов на льду по ходу проведения соревнований. Напомним, международный турнир по кёрлингу среди женщин CCT Arctic Cup 2017 пройдет в г. Дудинке с 19 по 21 мая на ледовой арене «Таймыр». Участие в нем примут две сильнейшие женские сборные команды России, сборная Красноярского края, а также команды из США, Швеции. Швейцарии, Финляндии, Канады.Официальное открытие турнира состоится 20 мая, финальные матчи и церемония награждения – 21 мая. Для жителей и гостей заполярной столицы вход на игры свободный.