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16 мая 2017, 13:53



Норильские школьники побывали на экскурсии у экспертов-криминалистов.



Просмотров:154 Об особенностях специальности и необычных примерах из личной практики старшеклассникам школы № 23 рассказал эксперт восьмого межрайонного отдела ЭКЦ ГУ МВД России по Красноярскому краю Роман Приходько. Подростки узнали о том, как на первый взгляд незначительные следы могут помочь в установлении и задержании преступников, как криминалисты изобличают злоумышленников по оставленным на месте преступления следам обуви, засохшей крови и даже маленьким частичкам ворса с одежды.Роман Приходько отметил, что следы остаются от любого носителя и на любом материале. Для иллюстрации того, какие приспособления имеются на вооружении криминалистов в поиске и фиксации улик, капитан полиции продемонстрировал школьникам содержимое специального служебного чемоданчика, который является неотъемлемым атрибутом полицейских этого подразделения. Ребята с интересом наблюдали за тем, как при помощи специального порошка и магнитной кисти на прозрачном стекле появились четкие отпечатки пальцев и как потом они перекочевали на лист бумаги. Самые активные школьники даже сами выступили в роли криминалистов и под руководством опытного специалиста попробовали снять следы рук со стакана и проверили на подлинность денежные купюры. Также полицейские рассказали учащимся об исследованиях наркотических или психотропных веществ, о возможностях трасологических, баллистических и других исследований, которые используют эксперты в раскрытии преступлений. Экскурсия настолько увлекла школьников, что некоторые всерьез задумались о поступлении в профильные учебные заведения и задали своим собеседникам в погонах немало вопросов об особенностях службы, сообщает пресс-служба ОМВД РФ по г. Норильску.