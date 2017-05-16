|
|
Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
Пользователям
Реклама на сайте
Новости:
18:08 Хранители истории получили подарки от «Заполярки»
15:48 Таймыр накрыла непогода. Метеорологи обещают неделю неблагоприятной погоды.
15:20 Норильский художник Юрий Афонов вошел в каталог «100 художников Сибири».
15:10 19-летний норильчанин получил три года тюрьмы за хранение наркотиков.
13:53 Норильские школьники побывали на экскурсии у экспертов-криминалистов.
11:32 В Дудинке на ледовой арене «Таймыр» началась подготовка льда к международному турниру по кёрлингу.
11:11 Енисейское пароходство вошло в реестр ведущих транспортных организаций России.
11:08 Россиян просят отказаться от отдыха в Тунисе и Таиланде из-за террористической угрозы.
11:01 Фотокорреспондент «Заполярной правды» Денис Кожевников стал победителем в одной из номинаций международного фотоконкурса в Москве.
10:49 Данные о каждом россиянине планируют внести в единый реестр.
[все новости]
663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций] Сайт зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42422 от 21.10.2010 г. Учредитель: МАУ "Информационный центр "Норильские новости".
При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
наверх