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16 мая 2017, 15:10



19-летний норильчанин получил три года тюрьмы за хранение наркотиков.



Просмотров:140 В декабре 2016 года во время проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по г. Норильску совместно с коллегами из Федеральной службы безопасности в Талнахе задержали местного жителя 1998 года рождения. Во время досмотра задержанного и в ходе обыска в его жилище оперативники изъяли у него наркотические средства синтетического происхождения общим весом около 4 граммов, что является крупным размером, сообщили в пресс-службе ОМВД РФ по г. Норильску. По данным фактам было возбуждено, а по окончании расследования направлено в суд уголовное дело по ч. 2 ст. 228 «Незаконное хранение наркотических средств в крупном размере». 19-летний злоумышленник предстал перед судом и приговорен к 3 годам лишения свободы.