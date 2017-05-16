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16 мая 2017, 15:20



Норильский художник Юрий Афонов вошел в каталог «100 художников Сибири».



Просмотров:145 Профессиональный справочник современного искусства «100 художников Сибири. Выпуск II» демонстрирует современное состояние изобразительного искусства Сибири за 10 лет (2006-2015 гг.). В справочнике при участии идейного вдохновителя искусствоведа Ольги Галыгиной консолидирована информация о самых актуальных, наиболее активно работающих, востребованных художниках Сибирского федерального округа: в Республике Алтай и Алтайском крае, Бурятии, Забайкальском крае, Иркутской и Кемеровской областях, Красноярском крае, Новосибирской, Омской, Томской областях, Республиках Хакасия и Тыва. Художественный проект «100 художников Сибири» является результатом деятельности благотворительного фонда «Современное искусство Сибири», который победил в открытом конкурсе по предоставлению грантов некоммерческим неправительственным организациям, проводимом в соответствии с распоряжением президента Российской Федерации. Каждый из мастеров, упомянутый в справочнике, представлен четырьмя отобранными издателями работами на отдельном развороте книги. Юрий Афонов на этапе подготовки предложил около десяти своих картин. Кроме справочника проект предполагает фотографическую составляющую «В мастерской мастера», выпуск электронной версии справочника на DVD.