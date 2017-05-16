16 мая 2017, 15:48



Таймыр накрыла непогода. Метеорологи обещают неделю неблагоприятной погоды.

Неблагоприятная даже для высоких широт аномальная погода установилась на этой неделе на Таймыре. Так, в Дудинке с 13 мая бушуют метели, ветер дует силой до 20-25 м/сек. По решению отделения ГИБДД отдела МВД России по Таймырскому району автодорога Дудинка — Алыкель — Норильск закрыта для всех видов автотранспорта. По информации Среднесибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сегодня на юге Таймыра ожидаются порывы северного ветра силой до 25 м/c. Метеорологи прогнозируют неблагоприятные погодные условия и шквалистый ветер на период до 19 мая.