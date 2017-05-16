Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

16 мая 2017, 18:08



Хранители истории получили подарки от «Заполярки»

Проекту четыре года, он создан журналистами городской газеты при участии управления образования города Норильска и проводится накануне Дня Победы для всех возрастных групп. В этом году на сайт редакции было прислано около 50 работ от норильчан – о своих дедах и прадедах, фронтовиках, тыловиках, узниках концлагерей, сестрах милосердия, вдовах и детях войны. 43 истории опубликованы, посетители сайта могли проголосовать за любую понравившуюся работу, оставившую отклик в сердце. Среди прочих повествований есть даже исследовательские материалы воспитанников поисковой группы «Память России» станции детского юношеского туризма. Все авторы, чьи работы были приняты к рассмотрению жюри, получили благодарственные письма и подарки от спонсоров, сети магазинов «Океан». 12 участников стали финалистами проекта, им вручены дипломы победителей. Спецприз «Заполярной правды» достался Ивану Иванову за историю о прабабушке под названием «Василиса Премудрая».

Просмотров:131 В редакции газеты «Заполярная правда» прошла церемония награждения участников конкурса рассказов о своих родственниках, воевавших в годы Великой Отечественной войны, в рамках проекта «Хранители истории».Проекту четыре года, он создан журналистами городской газеты при участии управления образования города Норильска и проводится накануне Дня Победы для всех возрастных групп.В этом году на сайт редакции было прислано около 50 работ от норильчан – о своих дедах и прадедах, фронтовиках, тыловиках, узниках концлагерей, сестрах милосердия, вдовах и детях войны. 43 истории опубликованы, посетители сайта могли проголосовать за любую понравившуюся работу, оставившую отклик в сердце. Среди прочих повествований есть даже исследовательские материалы воспитанников поисковой группы «Память России» станции детского юношеского туризма.Все авторы, чьи работы были приняты к рассмотрению жюри, получили благодарственные письма и подарки от спонсоров, сети магазинов «Океан». 12 участников стали финалистами проекта, им вручены дипломы победителей. Спецприз «Заполярной правды» достался Ивану Иванову за историю о прабабушке под названием «Василиса Премудрая».