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17 мая 2017, 11:08

В Норильске за кражу кабеля пойдет под суд житель Челябинской области.


С заявлением о краже телефонного кабеля в дежурную часть полиции обратился представитель организации, обеспечивающей телефонную связь. Оперативники уголовного розыска установили, что к хищению причастен 40-летний житель Челябинской области, который прибыл в Норильск с целью трудоустройства. Как выяснили полицейские, постоянной работы мужчина не имел и перебивался случайными заработками. Во время очередных финансовых затруднений он решил заработать преступным способом. Злоумышленник дважды проник в места расположения телефонного кабеля, с помощью специальных инструментов похищал его, после чего сдавал в пункт приема цветного металла. За два дня злоумышленнику удалось похитить 250 метров телефонного кабеля на общую сумму более 62 тысяч рублей. При осмотре последнего места происшествия полицейские обнаружили забытые предметы совершения преступления, сообщает пресс-служба ОМВД РФ по г. Норильску. Злоумышленника задержали, в его отношении возбуждено уголовное дело по двум эпизодам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание до 2 лет лишения свободы. Расследование дела завершено, и в ближайшее время обвиняемый предстанет перед судом.
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    Список новостей

 17 мая 2017 
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16:47   Норильские энергетики готовы к отключению отопления и проведению летних ремонтных работ. 16:31   Малышей приглашают на праздник. В КДЦ «Юбилейный» состоится развлекательная программа для детей дошкольного возраста «Яркая планета «Детство».
16:27   Парламентарии Таймыра рассмотрели вопрос о проблемах, возникших на территории после объединения Красноярского края, Таймыра и Эвенкии. 16:15   В эти выходные Норильск накроет музейная ночь! Горожане телепортируются во времени и погрузятся в историю норильского транспорта.
16:06   В Норильске возбуждено уголовное дело по факту организации наркопритона. 14:57   Папа с мамой ходят в сад? Восемь консультационных центров на базе детских садов работают в НПР, два из которых в Талнахе и один в Кайеркане.
14:52   Житель Норильска предстанет перед судом за кражу у своего приятеля 240 тысяч рублей. 14:44   В Норильске подвели итоги городского этапа конкурса детского творчества «Полицейский Дядя Степа».
13:21   В июне «Маяковка» порадует норильчан премьерой водевиля «Кошмар на улице Лурсин». 12:54   В Норильске одаренные старшеклассники смогут обучаться в специализированном классе третьего лицея естественнонаучного направления.
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11:47   Авиакомпания NordStar вновь стала лидером по пунктуальности в Домодедово. 11:33   Новыми помещениями и обновленным творческим составом дудинский городской Центр народного творчества порадовал горожан на фестивале «Семейная мозаика».
11:19   Трое злоумышленников обокрали квартиру жителя Талнаха, за что поплатились собственной свободой. 11:08   В Норильске за кражу кабеля пойдет под суд житель Челябинской области.

 16 мая 2017 
18:08   Хранители истории получили подарки от «Заполярки». 15:48   Таймыр накрыла непогода. Метеорологи обещают неделю неблагоприятной погоды.
15:20   Норильский художник Юрий Афонов вошел в каталог «100 художников Сибири». 15:10   19-летний норильчанин получил три года тюрьмы за хранение наркотиков.
13:53   Норильские школьники побывали на экскурсии у экспертов-криминалистов. 11:32   В Дудинке на ледовой арене «Таймыр» началась подготовка льда к международному турниру по кёрлингу.
11:11   Енисейское пароходство вошло в реестр ведущих транспортных организаций России. 11:08   Россиян просят отказаться от отдыха в Тунисе и Таиланде из-за террористической угрозы.
11:01   Фотокорреспондент «Заполярной правды» Денис Кожевников стал победителем в одной из номинаций международного фотоконкурса в Москве. 10:49   Данные о каждом россиянине планируют внести в единый реестр.
10:42   К новому году в Норильске должен заработать перинатальный центр. О ходе строительства объекта губернатор края доложил председателю правительства России.

 15 мая 2017 
17:23   Житель Кайеркана предстанет перед судом за кражу изделий из цветного металла. 16:37   Отзывчивые норильчане спасают жизнь животным, попавшим в беду.
16:14   В Норильске управляющая компания «Город» реализует долгосрочную целевую программу. 16:05   К официальному старту набора волонтеров в городах страны, где расположатся штабы зимней Универсиады, 16 мая пройдут тест-диктанты.
15:38   Норильский танцевальный дуэт «Выше неба» стал лауреатом третьей степени фестиваля инклюзивного танца Сибири Inclusive Dance. 15:16   Урожай клубники собрали в норильском детском саду № 99 «Топ-топ».
15:10   В Дудинке пьяный мужчина скончался в лифте. 15:10   В Норильске в клубе «Зевс» подвели итоги спортивного года и отметили его завершение закрытием второй спартакиады.
14:20   У норильских мам и пап, лишенных родительских прав, есть шанс в этих правах восстановиться. 14:15   Я россиянин - я норильчанин! Тридцать пять школьников Норильска на торжественном вечере во Дворце творчества детей и молодежи получили паспорта.
14:10   Троих норильчан будут судить за грабеж. 13:23   Фестиваль-конкурс семейного творчества «Папины дочки, мамины сыночки» прошел в столице Таймыра.
13:16   Ледоход на Енисее идет в районе д. Бахта. Кромка льда находится в 1044 км от Дудинки Оперативная сводка об уровне воды в реке Енисей 12:44   Доходы краевых бюджетников будут увеличены в текущем году.
11:52   В Красноярском крае началось тестирование системы видеонаблюдения перед стартом ЕГЭ. 11:33   Дмитрий Медведев проведет совещание о ходе строительства перинатальных центров в регионах.
11:13   Умер один из руководителей норильского восстания 1953 года Евгений Грицяк.

 12 мая 2017 
16:12   Жителя Норильска будут судить за кражу спецодежды и рабочего инструмента. 15:58   Юных норильчан приглашают принять участие во Всероссийском конкурсе «Полицейский Дядя Степа».
15:55   В Норильске дорожные полицейские усиливают меры по предупреждению ДТП с участием детей. 15:51   На Таймыр в предстоящую летнюю навигацию завезут порядка 28 тысяч тонн каменного угля.




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