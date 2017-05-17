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17 мая 2017, 11:08



В Норильске за кражу кабеля пойдет под суд житель Челябинской области.



Просмотров:153 С заявлением о краже телефонного кабеля в дежурную часть полиции обратился представитель организации, обеспечивающей телефонную связь. Оперативники уголовного розыска установили, что к хищению причастен 40-летний житель Челябинской области, который прибыл в Норильск с целью трудоустройства. Как выяснили полицейские, постоянной работы мужчина не имел и перебивался случайными заработками. Во время очередных финансовых затруднений он решил заработать преступным способом. Злоумышленник дважды проник в места расположения телефонного кабеля, с помощью специальных инструментов похищал его, после чего сдавал в пункт приема цветного металла. За два дня злоумышленнику удалось похитить 250 метров телефонного кабеля на общую сумму более 62 тысяч рублей. При осмотре последнего места происшествия полицейские обнаружили забытые предметы совершения преступления, сообщает пресс-служба ОМВД РФ по г. Норильску. Злоумышленника задержали, в его отношении возбуждено уголовное дело по двум эпизодам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание до 2 лет лишения свободы. Расследование дела завершено, и в ближайшее время обвиняемый предстанет перед судом.