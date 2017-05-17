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17 мая 2017, 11:19



Трое злоумышленников обокрали квартиру жителя Талнаха, за что поплатились собственной свободой.



Просмотров:153 В дежурную часть полиции обратился 37-летний житель Талнаха, который сообщил, что, вернувшись с ночной смены, он уснул, не закрыв входную дверь, а проснувшись, обнаружил, что из квартиры пропало имущество стоимостью свыше 85 тысяч рублей. В ходе расследования уголовного дела по факту кражи стражи порядка установили и задержали подозреваемых в совершении данного преступления. Ими оказались 31-летняя девушка и двое 36-летних приятелей, один из которых ранее уже был судим, сообщили в пресс-службе ОМВД РФ по г. Норильску. Как выяснили полицейские, увидев приоткрытую дверь, находящаяся в подъезде компания проникла в квартиру. Воспользовавшись сном хозяина, сообщники похитили вещи членов его семьи, украденное перевезли в свою квартиру, однако реализовать не успели, поскольку были задержаны сотрудниками уголовного розыска. Похищенное стражами порядка было изъято и возвращено владельцу. По данному факту следователями было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража, совершенная группой лиц с причинением значительного ущерба и незаконным проникновением в жилище». Суд признал злоумышленников виновными и назначил одному из них наказание в виде 2,5 года лишения свободы в исправительной колонии общего режима, его сообщники получили по 2 года лишения свободы условно.