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17 мая 2017, 11:33



Новыми помещениями и обновленным творческим составом дудинский городской Центр народного творчества порадовал горожан на фестивале «Семейная мозаика».



Просмотров:131 Первыми собравшихся в большом выставочном зале Центра приветствовали участники хора долганской песни «Арадуой», юные воспитанники детской этнофольклорной студии «Олонхо» и руководитель долганского клуба «Бирге» Евгения Роганина. Далее гостей праздника встречали представители славянских народов — участницы ансамбля русской песни «Ивушка» и вокального ансамбля «Украиночка». С недавних пор эти коллективы действуют на базе городского Центра народного творчества. В помещении, оформленном в стилистике славянского быта, — вышитыми полотенцами и рушниками, плетнем с крынками и домоткаными дорожками, зрителей развлекали русскими и украинскими песнями, загадывали загадки, дарили подарки тем, кто активно отгадывал и пел частушки, угощали блюдами национальных кухонь. «Вкусно» принимали гостей и на ненецком «подворье». Члены семейного клуба "Май"ма" и молодежной студии «Я вал» рассказали своим слушателям о значении некоторых ненецких слов и выражений, предсказали будущее на костяных палочках, накормили традиционными блюдами коренных народов Таймыра. Поистине восточное гостеприимство продемонстрировали члены киргизского семейного клуба «Кара жорго» («Черный иноходец»). В своем этническом «доме» хозяева приветствовали гостей на родном языке, рассказывали о его убранстве и бытовых особенностях жизни киргизов, усаживали за стол с восточными угощениями.С Международным днем семьи от имени главы города Дудинки Юрия Гурина участников фестиваля «Семейная мозаика» поздравила его заместитель Татьяна Жиганова. За активную деятельность награды и подарки, в том числе за участие в культурной программе чемпионата и первенства России по северному многоборью из ее рук получили руководители семейных клубов и творческих коллективов. Подарками и благодарственными письмами одарило своих друзей по творчеству и руководство ГЦНТ. Завершился праздник коллективным выходом на танцпол.