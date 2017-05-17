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17 мая 2017, 11:47



Авиакомпания NordStar вновь стала лидером по пунктуальности в Домодедово.



Просмотров:147 Лидеров по пунктуальности аэропорт Домодедово определяет среди авиакомпаний, выполняющих до 300 рейсов в неделю с максимальной взлетной массой от 3 000 до 30 000 тонн. Первую строчку рейтинга пунктуальности авиакомпания NordStar уже занимала в марте этого года. По итогам апреля показатель регулярности выполнения рейсов авиакомпании NordStar составил 93,47%, что также соответствует первому месту в рейтинге. За достижение столь высокого показателя по пунктуальности выполняемых из Домодедово вылетов авиакомпания NordStar награждена сертификатом качества аэропорта. Рейтинг самых пунктуальных авиаперевозчиков составляется аэропортом Домодедово ежемесячно. Авиакомпания NordStar регулярно занимает высокие позиции в списке самых пунктуальных авиакомпаний, что является неотъемлемой частью высоких стандартов обслуживания пассажиров и предоставления услуг, говорится в пресс-релизе авиакомпании. Авиакомпания NordStar выполняет ежедневные рейсы из Домодедово в Норильск и Красноярск, а также рейсы в Сочи, Махачкалу, Минеральные Воды и Санкт-Петербург.