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17 мая 2017, 12:10



Изделия из оленьего рога и бивня мамонта таймырского костореза представлены на выставке в Дудинке.



Просмотров:149 Выставка нганасанского костореза Вадима Порбина представлена в городском Центре народного творчества в малом выставочном зале, созданном для представления фондовых коллекций. В рамках празднования Международного дня семьи прошел фестиваль «Семейная мозаика». Сотрудник Центра доктор искусствоведения Оксана Добжанская познакомила многочисленных гостей праздника с нганасанским косторезом и открыла выставку работ мастера, посвященную предстоящему 350-летнему юбилею Дудинки. В экспозицию вошло более 20 произведений, выполненных из оленьего рога и мамонтового бивня. Большинство экспонатов принадлежат частным коллекциям. Были представлены и работы, созданные в стенах творческой мастерской «Мукустур», где в настоящее время трудится мастер. Уроженец Усть-Авама Вадим Порбин в 2003 году окончил отделение «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» Норильского колледжа искусств по специальности «художественная обработка кости и дерева». Трудовую деятельность начал педагогом дополнительного образования в средней школе поселка Волочанка. После переезда в Дудинку в 2007 году работал в социально-реабилитационном центре инвалидов, обучал детей резьбе по кости в творческой мастерской центра детского творчества «Юность». В 2009 году Вадим представлял свои работы на выставке выпускников Норильского колледжа искусств «Многогранный мир искусства». В 2016 году занял первое место в региональном конкурсе имени Бориса Молчанова в Дудинке. Автор нганасанского букваря, почетный гражданин Дудинки Светлана Жовницкая поблагодарила мастера за самобытное творчество и приверженность национальным традициям своего народа. Из ее рук Вадим принял культовый предмет народа «ня» — шаманский посох, способный, по мнению нганасан, при помощи прикосновения передать таящуюся в этом ритуальном предмете силу и духовную связь с предками, сообщается на официальном сайте Дудинки.