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17 мая 2017, 12:45



Кромка льда на Енисее находится в 840 км от Дудинки.



Просмотров:163 Как сообщили в управлении по делам ГО и ЧС администрации муниципального района, по состоянию на 08.00 утра 17 мая в районе города Дудинки уровень воды на реке Енисей составил 5 м 91см. За сутки он поднялся на10 см. В районе поселка Потапово вода, поднявшись за сутки на 15 см, держится на отметке 2 м 01 см. Кромка льда на Енисее находится в 840 км от Дудинки между селами Верхнеимбатское и Верещагино. Справочно: в 2016 году в этот день уровень воды на Енисее в районе заполярной столицы находился на отметке 5 м 84 см, кромка льда была в 80-85 км выше села Верхнеимбатское (816 км от Дудинки).