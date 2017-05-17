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17 мая 2017, 12:54



В Норильске одаренные старшеклассники смогут обучаться в специализированном классе третьего лицея естественнонаучного направления.



Просмотров:140 Специализированные классы, в том числе и естественнонаучной направленности появились в краевых школах в 2015 году по инициативе губернатора Красноярского края Виктора Толоконского в рамках нового образовательного проекта. 3-й лицей принял участие в проекте в 2016 году. Фмнансирование на обустройство спецкласса было выделено на 2016/2017 и 2017/2018 учебные годы. «Если в прошлом году в момент формирования специализированного класса мы были нацелены в первую очередь на наших лицеистов, то сейчас будет производиться набор среди всех школьников Норильска. Мы планируем отобрать 25 детей в новый 10-й спецкласс», - отметила директор лицея Светлана Яковлева. Она также пояснила, что критерии отбора в специализированный класс довольно серьезные. Помимо желания на укрепленном уровне изучать предметы естественнонаучной направленности – химия, физика, биология и информатика, ученик должен быть еще и в определенной степени одаренным и способным, проявить себя в конкурсах, олимпиадах и научно-практических конференциях. Существенное отличие профильного класса – более плотное сотрудничество с Норильским государственным индустриальным институтом и Норильским медицинским техникумом. В частности, на химико-биологическом профиле с учетом работы на базе НГИИ у 11-классников в неделю предполагается аж десять часов химии. При этом как показала практика прошлого набора, в первом полугодии 80% учащихся учились на 4 и 5, а за весь учебный год количество отличников и хорошистов возросло до 88%.В свою очередь ректор НГИИ Дмитрий Дубров заверил, что выпускники профильного класса получат дополнительные баллы к результатам ЕГЭ при поступлении в НГИИ. Для более подробной информации по поступлению в специализированный класс можно обратиться в лицей № 3 (ул. Комсомольская, 27а). Телефон 46-17-36.