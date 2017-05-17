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17 мая 2017, 13:21



В июне «Маяковка» порадует норильчан премьерой водевиля «Кошмар на улице Лурсин».



Просмотров:142 «С изрядной долей «черного юмора» написан водевиль «Кошмар на улице Лурсин» (в 1857 году): в нем детективный сюжет сопровожден куплетами и танцами, почти одновременно герои обсуждают убийство и крестины, «преступники» похмельным утром из первой попавшейся газеты узнают о совершённом злодеянии, и только потом, постоянно спотыкаясь об улики, смутно догадываются, что злодеи-то они… За веселым приемом qui pro quo (с латыни «то за это», по-другому «путаница») скрывается, однако, мысль о призрачности благополучия и покоя, о хаосе, шевелящемся под завесой миропорядка, который с легкостью разрушает все сложившиеся представления о пристойности и нравственности, так и не укоренившиеся глубоко в душе обывателя. Ведь, оказывается, достаточно лишь ухмылки Судьбы для того, чтобы добропорядочный рантье превратился в отъявленного негодяя и даже кровожадного злодея… Впрочем, и Судьба иногда только шутит, так что, как говорит сам герой пьесы Оскар Ланглюм: «У каждого есть право если не на скелет в шкафу, то хоть на пару косточек в кармане», так описывает свою премьеру сама «Маяковка». Перевод пьесы с французского специально для нашего театра и этой постановки создан Екатериной Мерц. Режиссер Андреас Мерц знаком норильским театралам: в ходе лаборатории «Полярка-2016» он поставил эскиз по повести А. С. Пушкина «Метель». Спектакль создается в сотрудничестве с художником-постановщиком Фемистоклом Атмадзасом, художником по костюмам Ольгой Атмадзас, художником по свету Тарасом Михалевским, музыкальным руководителем Владимиром Примаком. В спектакле заняты: заслуженный артист России Сергей Ребрий (Оскар Ланглюм), а также артисты Полина Белянина, Александр Глушков, Александр Жуйков, Николай Каверин, Юлия Новикова, Лариса Ребрий. За пианино – Владимир Примак. Премьера водевиля состоится на основной сцене 23 июня в 19.00.