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17 мая 2017, 14:44



В Норильске подвели итоги городского этапа конкурса детского творчества «Полицейский Дядя Степа».



Просмотров:148 В конкурсе приняли участие юные норильчане от семи до 14 лет. Всего на суд жюри поступило полтора десятка работ. Сотрудники отдела МВД России по городу Норильску совместно с представителями общественности отобрали работы на краевой этап Всероссийского конкурса детского творчества «Полицейский Дядя Степа». Лучшими были признаны работы воспитанников творческого объединения «Акварелька» 14-летнего Александра Крутикова и 13-летней Зумруд Мамедовой. Витражи на стекле ребята выполнили под руководством руководителя Марины Крутиковой. Работу Зумруд, которая и на своем витраже сравнила стража порядка в парике и камзоле с гусиным пером в руке с современным полицейским, работающим за компьютером, жюри отметило как наиболее соответствующую теме заявленного конкурса. В число лучших вошла и поделка из теста самого юного участника конкурса 7-летнего Василия Шабаева, которую он выполнил под руководством своей мамы следователя отдела МВД России по г. Норильску капитана юстиции Татьяны Шабаевой. Все поступившие на конкурс детские поделки оформлены в выставку, которая размещена в здании отдела МВД России по г. Норильску. Победители конкурса определятся путем онлайн-голосования на сайте МВД России и аккаунтах ведомства в социальных сетях в преддверии празднования Дня защиты детей. Имена победителей станут известны 30 мая, сообщает пресс-служба ОМВД РФ по г. Норильску.