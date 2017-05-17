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17 мая 2017, 14:52

Житель Норильска предстанет перед судом за кражу у своего приятеля 240 тысяч рублей.


В полицию обратился 48-летний житель Центрального района Норильска, который сообщил, что из его квартиры пропали деньги в сумме 240 тысяч рублей. Под подозрение в совершении преступления попал 43-летний приятель потерпевшего, которого заявитель накануне пригласил к себе с целью распития спиртных напитков. Как выяснили полицейские, во время совместного застолья гость посчитал обидным поведение хозяина, из-за чего у мужчин произошел словесный конфликт. Собравшись уходить, визитер заметил, что в шкафу лежат денежные средства. Похитив их, как посчитал сам злоумышленник - в счет возмещения обиды, он покинул квартиру, сообщили в пресс-службе ОМВД РФ по г. Норильску. Подозреваемого задержали, и он признался в совершенном преступлении, однако из похищенной суммы у него осталось только 40 тысяч рублей. Остальные он успел потратить. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба», максимальная санкция которой предусматривает до 5 лет лишения свободы. Расследование закончено, и в ближайшее время злоумышленник предстанет перед судом. Ущерб заявителю он возместил в полном объеме.
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    Список новостей

 17 мая 2017 
17:23   Подрядная организация готова приступить ко второму этапу реконструкции взлетно-посадочной полосы. 16:56   Норильчанам расскажут о реализации проекта «Электориум» - победителя конкурса в рамках проекта "Норникеля" «Мир новых возможностей».
16:47   Норильские энергетики готовы к отключению отопления и проведению летних ремонтных работ. 16:31   Малышей приглашают на праздник. В КДЦ «Юбилейный» состоится развлекательная программа для детей дошкольного возраста «Яркая планета «Детство».
16:27   Парламентарии Таймыра рассмотрели вопрос о проблемах, возникших на территории после объединения Красноярского края, Таймыра и Эвенкии. 16:15   В эти выходные Норильск накроет музейная ночь! Горожане телепортируются во времени и погрузятся в историю норильского транспорта.
16:06   В Норильске возбуждено уголовное дело по факту организации наркопритона. 14:57   Папа с мамой ходят в сад? Восемь консультационных центров на базе детских садов работают в НПР, два из которых в Талнахе и один в Кайеркане.
14:52   Житель Норильска предстанет перед судом за кражу у своего приятеля 240 тысяч рублей. 14:44   В Норильске подвели итоги городского этапа конкурса детского творчества «Полицейский Дядя Степа».
13:21   В июне «Маяковка» порадует норильчан премьерой водевиля «Кошмар на улице Лурсин». 12:54   В Норильске одаренные старшеклассники смогут обучаться в специализированном классе третьего лицея естественнонаучного направления.
12:45   Кромка льда на Енисее находится в 840 км от Дудинки. 12:10   Изделия из оленьего рога и бивня мамонта таймырского костореза представлены на выставке в Дудинке.
11:47   Авиакомпания NordStar вновь стала лидером по пунктуальности в Домодедово. 11:33   Новыми помещениями и обновленным творческим составом дудинский городской Центр народного творчества порадовал горожан на фестивале «Семейная мозаика».
11:19   Трое злоумышленников обокрали квартиру жителя Талнаха, за что поплатились собственной свободой. 11:08   В Норильске за кражу кабеля пойдет под суд житель Челябинской области.

 16 мая 2017 
18:08   Хранители истории получили подарки от «Заполярки». 15:48   Таймыр накрыла непогода. Метеорологи обещают неделю неблагоприятной погоды.
15:20   Норильский художник Юрий Афонов вошел в каталог «100 художников Сибири». 15:10   19-летний норильчанин получил три года тюрьмы за хранение наркотиков.
13:53   Норильские школьники побывали на экскурсии у экспертов-криминалистов. 11:32   В Дудинке на ледовой арене «Таймыр» началась подготовка льда к международному турниру по кёрлингу.
11:11   Енисейское пароходство вошло в реестр ведущих транспортных организаций России. 11:08   Россиян просят отказаться от отдыха в Тунисе и Таиланде из-за террористической угрозы.
11:01   Фотокорреспондент «Заполярной правды» Денис Кожевников стал победителем в одной из номинаций международного фотоконкурса в Москве. 10:49   Данные о каждом россиянине планируют внести в единый реестр.
10:42   К новому году в Норильске должен заработать перинатальный центр. О ходе строительства объекта губернатор края доложил председателю правительства России.

 15 мая 2017 
17:23   Житель Кайеркана предстанет перед судом за кражу изделий из цветного металла. 16:37   Отзывчивые норильчане спасают жизнь животным, попавшим в беду.
16:14   В Норильске управляющая компания «Город» реализует долгосрочную целевую программу. 16:05   К официальному старту набора волонтеров в городах страны, где расположатся штабы зимней Универсиады, 16 мая пройдут тест-диктанты.
15:38   Норильский танцевальный дуэт «Выше неба» стал лауреатом третьей степени фестиваля инклюзивного танца Сибири Inclusive Dance. 15:16   Урожай клубники собрали в норильском детском саду № 99 «Топ-топ».
15:10   В Дудинке пьяный мужчина скончался в лифте. 15:10   В Норильске в клубе «Зевс» подвели итоги спортивного года и отметили его завершение закрытием второй спартакиады.
14:20   У норильских мам и пап, лишенных родительских прав, есть шанс в этих правах восстановиться. 14:15   Я россиянин - я норильчанин! Тридцать пять школьников Норильска на торжественном вечере во Дворце творчества детей и молодежи получили паспорта.
14:10   Троих норильчан будут судить за грабеж. 13:23   Фестиваль-конкурс семейного творчества «Папины дочки, мамины сыночки» прошел в столице Таймыра.
13:16   Ледоход на Енисее идет в районе д. Бахта. Кромка льда находится в 1044 км от Дудинки Оперативная сводка об уровне воды в реке Енисей 12:44   Доходы краевых бюджетников будут увеличены в текущем году.
11:52   В Красноярском крае началось тестирование системы видеонаблюдения перед стартом ЕГЭ. 11:33   Дмитрий Медведев проведет совещание о ходе строительства перинатальных центров в регионах.
11:13   Умер один из руководителей норильского восстания 1953 года Евгений Грицяк.

 12 мая 2017 
16:12   Жителя Норильска будут судить за кражу спецодежды и рабочего инструмента. 15:58   Юных норильчан приглашают принять участие во Всероссийском конкурсе «Полицейский Дядя Степа».
15:55   В Норильске дорожные полицейские усиливают меры по предупреждению ДТП с участием детей. 15:51   На Таймыр в предстоящую летнюю навигацию завезут порядка 28 тысяч тонн каменного угля.




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