Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

17 мая 2017, 14:52



Житель Норильска предстанет перед судом за кражу у своего приятеля 240 тысяч рублей.



Просмотров:149 В полицию обратился 48-летний житель Центрального района Норильска, который сообщил, что из его квартиры пропали деньги в сумме 240 тысяч рублей. Под подозрение в совершении преступления попал 43-летний приятель потерпевшего, которого заявитель накануне пригласил к себе с целью распития спиртных напитков. Как выяснили полицейские, во время совместного застолья гость посчитал обидным поведение хозяина, из-за чего у мужчин произошел словесный конфликт. Собравшись уходить, визитер заметил, что в шкафу лежат денежные средства. Похитив их, как посчитал сам злоумышленник - в счет возмещения обиды, он покинул квартиру, сообщили в пресс-службе ОМВД РФ по г. Норильску. Подозреваемого задержали, и он признался в совершенном преступлении, однако из похищенной суммы у него осталось только 40 тысяч рублей. Остальные он успел потратить. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба», максимальная санкция которой предусматривает до 5 лет лишения свободы. Расследование закончено, и в ближайшее время злоумышленник предстанет перед судом. Ущерб заявителю он возместил в полном объеме.