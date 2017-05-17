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17 мая 2017, 14:57



Папа с мамой ходят в сад? Восемь консультационных центров на базе детских садов работают в НПР, два из которых в Талнахе и один в Кайеркане.



Просмотров:160 Консультационные центры при детских садах посещают ребятишки, ожидающие своей очереди в дошкольное учреждение. Вместе с родителями малыши проходят здесь психологическую подготовку и адаптируются к новым условиям. Интересные занятия и мастер-классы в игровой форме ведут опытные педагоги – психологи, логопеды и дефектологи. Один из таких центров «Мэри Поппинс» работает на базе детсада № 81 «Конек-Горбунок». Здесь есть «волшебная комната» со светящимся в темноте солнышком, тучками и дождиком, где ребятишки очень любят проводить время и беседовать с психологом. Здесь же они рисуют песком на стекле, лепят, клеят, вырезают, создавая свои первые шедевры. Для общения оборудованы кабинеты на третьем этаже, с мягкими креслами и удобными столиками. При кайерканском садике № 36 «Полянка» есть центр консультации с одноименным названием. Недавно там прошел практический тренинг «Я дарю свое тепло», направленный на развитие семейного творчества и улучшение речи малышей. Родители с удовольствием передавали друг другу клубок счастья, называя черты характера своего ребенка, учились делать логопедический массаж щетками, играли с детьми в подвижные и пальчиковые игры. Аналогичные бесплатные веселые занятия в беби-студиях для мальчишек, девчонок, а также их родителей каждую неделю проходят на базе первого детсада «Северок», д/с № 5 «Норильчонок», д/с № 2 «Умка», д/с № 3 «Солнышко», д/с № 82 «Сказка», д/с № 18 «Полянка». «Основная задача центров консультации заключается не только в предоставлении родителям готовых рецептов по любой проблематике, но и в умении пробудить и поддержать интерес к совместной деятельности со своим ребёнком дома», отметила Ирина Ваган, старший воспитатель консультационного центра «Полянка».