Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

17 мая 2017, 16:06



В Норильске возбуждено уголовное дело по факту организации наркопритона.



Просмотров:160 Как сообщили в ОМВД РФ по г. Норильску, в ходе оперативных мероприятий сотрудники отдела по контролю за незаконным оборотом наркотиков установили, что в одной из квартир жилого дома в Центральном районе Норильска собираются граждане, предположительно для употребления наркотических веществ. При осмотре жилья полицейские зафиксировали свидетельства того, что в этом помещении осуществляется противоправная деятельность. Организатором сборищ оказалась ранее привлекавшаяся к уголовной ответственности 38-летняя жительница Норильска и ее 36-летний приятель, недавно освободившийся из мест лишения свободы. Как установили стражи порядка, подозреваемые систематически предоставляли свое жилище знакомым для употребления синтетических наркотиков. По данному факту следователями возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 232 УК РФ «Организация или содержание притона для потребления наркотических средств». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет. В настоящее время в отношении подозреваемых избирается мера пресечения. Ведется следствие.