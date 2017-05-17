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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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17:23 Подрядная организация готова приступить ко второму этапу реконструкции взлетно-посадочной полосы.
16:56 Норильчанам расскажут о реализации проекта «Электориум» - победителя конкурса в рамках проекта "Норникеля" «Мир новых возможностей».
16:47 Норильские энергетики готовы к отключению отопления и проведению летних ремонтных работ.
16:31 Малышей приглашают на праздник. В КДЦ «Юбилейный» состоится развлекательная программа для детей дошкольного возраста «Яркая планета «Детство».
16:27 Парламентарии Таймыра рассмотрели вопрос о проблемах, возникших на территории после объединения Красноярского края, Таймыра и Эвенкии.
16:15 В эти выходные Норильск накроет музейная ночь! Горожане телепортируются во времени и погрузятся в историю норильского транспорта.
16:06 В Норильске возбуждено уголовное дело по факту организации наркопритона.
14:57 Папа с мамой ходят в сад? Восемь консультационных центров на базе детских садов работают в НПР, два из которых в Талнахе и один в Кайеркане.
14:52 Житель Норильска предстанет перед судом за кражу у своего приятеля 240 тысяч рублей.
14:44 В Норильске подвели итоги городского этапа конкурса детского творчества «Полицейский Дядя Степа».
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