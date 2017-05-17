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17 мая 2017, 16:15



В эти выходные Норильск накроет музейная ночь! Горожане телепортируются во времени и погрузятся в историю норильского транспорта.



Просмотров:146 20 мая Всероссийская акция «Ночь музеев» пройдет и в Норильске. С 21.00 до 01.00 одновременно для горожан будут работать: музей Норильска, художественная галерея и талнахский филиал музея. Программы будут совершенно разные, но объединены общей темой путешествий и транспорта в Заполярье. Так, программа музея Норильска (Ленинский проспект, 14) «Самолетом, пароходом и оленем хорошо» расскажет и покажет историю развития транспорта от оленей до авиации. Не будет забыт и Северный морской путь, речное сообщение, железная дорога, зимники, байдарки и так далее. Ночные пассажиры-посетители «зависнут» в аэропорту в нелетную погоду, встретятся с экономическим географом Иваном Сидельниковым, проведут несерьезную классификацию серьезного северного транспорта, поучаствуют в квестах и многое другое. В художественной галерее состоится знакомство с «Путевыми зарисовками» и знакомство с историей и культурой других народов, поделятся собственными впечатлениями о путешествиях и послушают рассказы других, поднимутся на борт «Художественного рейса № 2469» и в течение всего лета будут совершать наезды в различные города нашей необъятной Родины. Талнахский филиал музея прокатит «По Таймыру с ветерком». Ночное ралли на автомобилях, мотоциклах, квадроциклах и прочих колесных друзьях человека никого не оставят равнодушным. А еще будут различные тематические зоны, игры, викторины и многое, многое другое.