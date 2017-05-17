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17 мая 2017, 16:27



Парламентарии Таймыра рассмотрели вопрос о проблемах, возникших на территории после объединения Красноярского края, Таймыра и Эвенкии.



Просмотров:152 В Дудинке прошло совместное заседание двух постоянных комиссий Таймырского Долгано-Ненецкого районного Совета депутатов: по развитию местного самоуправления, межмуниципальной и региональной политике и по вопросам Севера, недропользования и экологии, коренных малочисленных народов Таймыра. В повестку дня был включен лишь один вопрос. Депутаты рассмотрели проблемы, возникшие у населения Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района после объединения трех субъектов – Красноярского края, Таймырского (Долгано-Ненецкого) и Эвенкийского автономных округов, на основе анализа обращений граждан и общественных организаций за последние шесть месяцев, говорится в пресс-релизе Таймырского Долгано-Ненецкого районного Совета депутатов. Напомним, что 13 апреля, на заседании президиума районного Совета депутатов было принято решение обратиться к главам поселений района с просьбой подготовить информацию о возникших после объединения проблемах. В начале мая такие документы поступили в районный Совет депутатов. «Проведя анализ присланных документов и используя личные впечатления, полученные на встречах с избирателями, мы пришли к выводу, что нам необходимо в самое ближайшее время подготовить ряд обращений к законодателям Красноярского края и Государственной думы, к губернатору Красноярского края и в правительство России. Дело в том, что решение многих вопросов находится в компетенции федеральных и краевых органов власти. Для этого в самое ближайшее время будет создана рабочая группа, в которую войдут депутаты, сотрудники районной администрации и представители поселений Таймыра. В предельно короткий срок мы подготовим все необходимые документы и отправим их адресатам», - рассказал после заседания комиссий Александр Стогний. На заседании комиссий было решено активизировать разъяснительную работу среди избирателей по действиям депутатов в решении «острых» вопросов.