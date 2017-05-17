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17 мая 2017, 16:31



Малышей приглашают на праздник. В КДЦ «Юбилейный» состоится развлекательная программа для детей дошкольного возраста «Яркая планета «Детство».



Просмотров:141 1 июня в 18.00 на сцене культурно-досугового центра «Юбилейный» состоится развлекательная программа для детей дошкольного возраста «Яркая планета "Детство»", посвященная Международному дню защиты детей. В фойе культурно-досугового центра самых юных жителей района Кайеркан встретят участники театральной студии «Сцена и я» в костюмах сказочных героев и проведут интерактивную танцевальную разминку. Праздник продолжится в зрительном зале, где ребятам будет представлена театрализованная постановка про Знайку и Незнайку, которые спасали планету от загрязнения, устроенного коварным Скуперфильдом. Программа будет наполнена любимыми играми и интересными затеями. Вход свободный. Телефон для справок 39-97-38.