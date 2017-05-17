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17 мая 2017, 16:47



Норильские энергетики готовы к отключению отопления и проведению летних ремонтных работ.



Просмотров:181 Отопительный сезон в Норильске завершится, как и положено по регламенту, при условии, что в течение пяти суток среднесуточная температура воздуха продержится не ниже +8 градусов. По словам Анатолия Береговских, главного энергетика Норильска, к концу мая специалисты управления начнут ежедневный мониторинг среднесуточной температуры и, как обычно, в начале июня планируется отключение отопления. Сейчас во всех профильных организациях утверждены перечни мероприятий и объемов работ по подготовке к отопительному сезону 2017-2018 годов. Также проведены все конкурсы и определены подрядные организации, которые будут выполнять эти работы. По поручению губернатора процесс выбора подрядчиков был завершен до 1 апреля с тем, чтобы рабочие бригады могли заехать в город до 1 июня, до закрытия аэропорта на ремонт взлетно-посадочной полосы. В этом году в Норильске планируется заменить 9,7 километра сетей ТВС, около пяти километров электросетей. Деньги на это - порядка 550 миллионов рублей - направлены из нескольких источников: из местного бюджета - 340 миллионов, 115 миллионов - средства ресурсоснабжающих предприятий, 93 миллиона выделено из краевого бюджета. По сравнению с 2016 годом общая сумма существенно увеличилась. Тогда было затрачено всего 340 миллионов. В рамках текущих ремонтов основного энергетического оборудования на ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, Усть-Хантайской ГЭС Снежногорска планируется провести ремонт котельного оборудования, насосных агрегатов. По МУП «КОС» планируется провести замену теплосетей, сетей водоснабжения, ревизию порядка 1,5 тысячи единиц запорной арматуры. Управляющие компании планируют замену внутридомовых сетей ТВС. Утвержден и график проведения оценки готовности к отопительному сезону. Начнутся проверки с 18 августа с предприятия "Таймырэнерго" в Снежногорске, затем проверят все семь норильских управляющих компаний, затем - МУП «КОС» и АО «НТЭК». К 30 августа планируется закончить все проверки, после чего Ростехнадзор даст оценку готовности Норильска к отопительному сезону. График промывки магистральных и внутригородских сетей с отключением горячей воды будет составлен в начале августа. Энергетики надеются, что работы завершатся к 1 сентября. Отопительный сезон начнется, когда среднесуточная температура не будет подниматься выше +8 в течение пяти суток.