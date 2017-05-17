Фото новости:

9 мая - Парад

Служба новостей "Заполярной правды"    http://gazetazp.ru/lenta/
17 мая 2017, 16:47

Норильские энергетики готовы к отключению отопления и проведению летних ремонтных работ.


Отопительный сезон в Норильске завершится, как и положено по регламенту, при условии, что в течение пяти суток среднесуточная температура воздуха продержится не ниже +8 градусов. По словам Анатолия Береговских, главного энергетика Норильска, к концу мая специалисты управления начнут ежедневный мониторинг среднесуточной температуры и, как обычно, в начале июня планируется отключение отопления. Сейчас во всех профильных организациях утверждены перечни мероприятий и объемов работ по подготовке к отопительному сезону 2017-2018 годов. Также проведены все конкурсы и определены подрядные организации, которые будут выполнять эти работы. По поручению губернатора процесс выбора подрядчиков был завершен до 1 апреля с тем, чтобы рабочие бригады могли заехать в город до 1 июня, до закрытия аэропорта на ремонт взлетно-посадочной полосы. В этом году в Норильске планируется заменить 9,7 километра сетей ТВС, около пяти километров электросетей. Деньги на это - порядка 550 миллионов рублей - направлены из нескольких источников: из местного бюджета - 340 миллионов, 115 миллионов - средства ресурсоснабжающих предприятий, 93 миллиона выделено из краевого бюджета. По сравнению с 2016 годом общая сумма существенно увеличилась. Тогда было затрачено всего 340 миллионов. В рамках текущих ремонтов основного энергетического оборудования на ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, Усть-Хантайской ГЭС Снежногорска планируется провести ремонт котельного оборудования, насосных агрегатов. По МУП «КОС» планируется провести замену теплосетей, сетей водоснабжения, ревизию порядка 1,5 тысячи единиц запорной арматуры. Управляющие компании планируют замену внутридомовых сетей ТВС. Утвержден и график проведения оценки готовности к отопительному сезону. Начнутся проверки с 18 августа с предприятия "Таймырэнерго" в Снежногорске, затем проверят все семь норильских управляющих компаний, затем - МУП «КОС» и АО «НТЭК». К 30 августа планируется закончить все проверки, после чего Ростехнадзор даст оценку готовности Норильска к отопительному сезону. График промывки магистральных и внутригородских сетей с отключением горячей воды будет составлен в начале августа. Энергетики надеются, что работы завершатся к 1 сентября. Отопительный сезон начнется, когда среднесуточная температура не будет подниматься выше +8 в течение пяти суток.
Просмотров:181
Комментарии

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.

    Список новостей

 17 мая 2017 
17:23   Подрядная организация готова приступить ко второму этапу реконструкции взлетно-посадочной полосы. 16:56   Норильчанам расскажут о реализации проекта «Электориум» - победителя конкурса в рамках проекта "Норникеля" «Мир новых возможностей».
16:47   Норильские энергетики готовы к отключению отопления и проведению летних ремонтных работ. 16:31   Малышей приглашают на праздник. В КДЦ «Юбилейный» состоится развлекательная программа для детей дошкольного возраста «Яркая планета «Детство».
16:27   Парламентарии Таймыра рассмотрели вопрос о проблемах, возникших на территории после объединения Красноярского края, Таймыра и Эвенкии. 16:15   В эти выходные Норильск накроет музейная ночь! Горожане телепортируются во времени и погрузятся в историю норильского транспорта.
16:06   В Норильске возбуждено уголовное дело по факту организации наркопритона. 14:57   Папа с мамой ходят в сад? Восемь консультационных центров на базе детских садов работают в НПР, два из которых в Талнахе и один в Кайеркане.
14:52   Житель Норильска предстанет перед судом за кражу у своего приятеля 240 тысяч рублей. 14:44   В Норильске подвели итоги городского этапа конкурса детского творчества «Полицейский Дядя Степа».
13:21   В июне «Маяковка» порадует норильчан премьерой водевиля «Кошмар на улице Лурсин». 12:54   В Норильске одаренные старшеклассники смогут обучаться в специализированном классе третьего лицея естественнонаучного направления.
12:45   Кромка льда на Енисее находится в 840 км от Дудинки. 12:10   Изделия из оленьего рога и бивня мамонта таймырского костореза представлены на выставке в Дудинке.
11:47   Авиакомпания NordStar вновь стала лидером по пунктуальности в Домодедово. 11:33   Новыми помещениями и обновленным творческим составом дудинский городской Центр народного творчества порадовал горожан на фестивале «Семейная мозаика».
11:19   Трое злоумышленников обокрали квартиру жителя Талнаха, за что поплатились собственной свободой. 11:08   В Норильске за кражу кабеля пойдет под суд житель Челябинской области.

 16 мая 2017 
18:08   Хранители истории получили подарки от «Заполярки». 15:48   Таймыр накрыла непогода. Метеорологи обещают неделю неблагоприятной погоды.
15:20   Норильский художник Юрий Афонов вошел в каталог «100 художников Сибири». 15:10   19-летний норильчанин получил три года тюрьмы за хранение наркотиков.
13:53   Норильские школьники побывали на экскурсии у экспертов-криминалистов. 11:32   В Дудинке на ледовой арене «Таймыр» началась подготовка льда к международному турниру по кёрлингу.
11:11   Енисейское пароходство вошло в реестр ведущих транспортных организаций России. 11:08   Россиян просят отказаться от отдыха в Тунисе и Таиланде из-за террористической угрозы.
11:01   Фотокорреспондент «Заполярной правды» Денис Кожевников стал победителем в одной из номинаций международного фотоконкурса в Москве. 10:49   Данные о каждом россиянине планируют внести в единый реестр.
10:42   К новому году в Норильске должен заработать перинатальный центр. О ходе строительства объекта губернатор края доложил председателю правительства России.

 15 мая 2017 
17:23   Житель Кайеркана предстанет перед судом за кражу изделий из цветного металла. 16:37   Отзывчивые норильчане спасают жизнь животным, попавшим в беду.
16:14   В Норильске управляющая компания «Город» реализует долгосрочную целевую программу. 16:05   К официальному старту набора волонтеров в городах страны, где расположатся штабы зимней Универсиады, 16 мая пройдут тест-диктанты.
15:38   Норильский танцевальный дуэт «Выше неба» стал лауреатом третьей степени фестиваля инклюзивного танца Сибири Inclusive Dance. 15:16   Урожай клубники собрали в норильском детском саду № 99 «Топ-топ».
15:10   В Дудинке пьяный мужчина скончался в лифте. 15:10   В Норильске в клубе «Зевс» подвели итоги спортивного года и отметили его завершение закрытием второй спартакиады.
14:20   У норильских мам и пап, лишенных родительских прав, есть шанс в этих правах восстановиться. 14:15   Я россиянин - я норильчанин! Тридцать пять школьников Норильска на торжественном вечере во Дворце творчества детей и молодежи получили паспорта.
14:10   Троих норильчан будут судить за грабеж. 13:23   Фестиваль-конкурс семейного творчества «Папины дочки, мамины сыночки» прошел в столице Таймыра.
13:16   Ледоход на Енисее идет в районе д. Бахта. Кромка льда находится в 1044 км от Дудинки Оперативная сводка об уровне воды в реке Енисей 12:44   Доходы краевых бюджетников будут увеличены в текущем году.
11:52   В Красноярском крае началось тестирование системы видеонаблюдения перед стартом ЕГЭ. 11:33   Дмитрий Медведев проведет совещание о ходе строительства перинатальных центров в регионах.
11:13   Умер один из руководителей норильского восстания 1953 года Евгений Грицяк.

 12 мая 2017 
16:12   Жителя Норильска будут судить за кражу спецодежды и рабочего инструмента. 15:58   Юных норильчан приглашают принять участие во Всероссийском конкурсе «Полицейский Дядя Степа».
15:55   В Норильске дорожные полицейские усиливают меры по предупреждению ДТП с участием детей. 15:51   На Таймыр в предстоящую летнюю навигацию завезут порядка 28 тысяч тонн каменного угля.




663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций]
Сайт зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42422 от 21.10.2010 г. Учредитель: МАУ "Информационный центр "Норильские новости".
При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
наверх