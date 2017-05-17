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17 мая 2017, 16:56



Норильчанам расскажут о реализации проекта «Электориум» - победителя конкурса в рамках проекта "Норникеля" «Мир новых возможностей».



Просмотров:132 Проект направлен на мотивацию молодежи к научной, исследовательской деятельности, «пробам» себя в качестве лекторов и развитию творческой активности. Тема встречи: «Искусство для молодежи или молодежь в искусстве». В программе мастер-класс от режиссера Заполярного театра драмы Тимура Файрузова, выступление поэтессы Татьяны Шайбулатовой и студентов Норильского колледжа искусств. Всех желающих ждут 21 мая в 14.00 в Публичной библиотеке.