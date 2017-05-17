17 мая 2017, 17:23



Подрядная организация готова приступить ко второму этапу реконструкции взлетно-посадочной полосы.

Как рассказал журналистам руководитель ООО «Трансстроймеханизация» Сергей Старостин, работы на "взлетке" не прекращались и в зимнее время. В холодное время года здесь велись работы по строительству восьми километров патрульной дороги и очистных сооружений, которые необходимы для полноценного функционирования аэропорта. На данный момент подрядчик готовится ко второму этапу реконструкции взлетно-посадочной полосы. Все необходимые материалы завезены в полном объеме и находятся на территории аэропорта и бетонного завода. Это около 50 тысяч кубических метров щебня, который привезли из Красноярска, поскольку он по своим технологическим свойствам оказался более устойчивым к суровым северным морозам, чем местный; 30 тысяч кубических метров песка, 60 тысяч кубов базальтовой скалы и порядка 40 тысяч кубов прочих материалов, необходимых для выполнения ремонтных работ. С 1 июня закрывается 1040 метров взлетной полосы, и подрядчик приступит к ее реконструкции. Технология реконструкции взлетной полосы остается такой же, как и на первом этапе. Покрытие по своей структуре напоминает слоеный пирог: методом виброрезонанса старое покрытие разбивается на куски, после чего его засыпают слоем щебня, потом для усиления нового покрытия монтируют металлоконструкции и все это заливают бетоном повышенной прочности. На ремонтных работах будет задействовано 340 человек. Также на этот летний сезон запланирована установка светосигнального оборудования на всей протяженности свежеотремонтированной "взлетки", то есть на двух участках протяженностью 720 и 1040 метров. Самолеты малой авиации будут совершать посадку на уже отремонтированные 720 метров ВПП.